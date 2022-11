کولمبو: آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ کے دوران سری لنکا کے کرکٹر دانوشکا گناتیلاکا کی حرکت پر آج سری لنکا کے وزیر کھیل روشن رانا سنگھے نے آسٹریلیا کی حکومت، وہاں کے لوگوں، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) اور متاثرہ لڑکی سے معافی مانگی ہے۔ Srilankan Sports Minister Apology To Australian Govt, People And ICC Over Gunathilaka Danushka Rape Case

اخبار ڈیلی مرر نے رانا سنگھے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "کھیلوں کے امور کے ذمہ دار وزیر کی حیثیت سے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔

ہوں۔

رانا سنگھے نے کہا کہ جانچ غیر جانبدارانہ انداز میں کی جانی چاہئے اور ان کی حکومت کو سری لنکا کی حکومت کی حمایت حاصل ہوگی۔رانا سنگھے نے کہا کہ میں (معاملے کے بارے میں) بہت فکر مند ہوں اور اپنے ملک اور اس کے لوگوں کی جانب سے ضروری کارروائی کرنے کی ذمہ داری قبول کروں گا۔

واضح رہے کہ گناتیلاکا کو اتوار کو سڈنی میں ایک خاتون کی عصمت دری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ پٹھوں کی انجری کی وجہ سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے تھے، لیکن وہ آسٹریلیا میں ٹیم کے ساتھ رہے۔ آسٹریلیا کی ایک عدالت نے پیر کو گناتیلاکا کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔