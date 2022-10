گیلونگ:چمیرا اس سے قبل پنڈلی کی انجری کی وجہ سے ایشیا کپ 2022 سے باہر ہو گئے تھے، حالانکہ انہیں مکمل فٹ ہونے کے بعد ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا۔srilanka set back after chameera out from t20 world cup due to injury

چمیرا نے آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے گروپ اے میں سری لنکا کی متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے خلاف 79 رنز کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے 3.5 اوورز میں 15 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں، حالانکہ وہ چوٹ کی وجہ سے اپنا چوتھا اوور مکمل نہیں کر سکے اور انہیں میدان سے باہر جانا پڑا۔

ورلڈ لپ سے قنل سری لنکا دھچکا،چمیرا چوٹ کے سبب مقابلے سے باہر

مزید پڑھیں:T20 World Cup اسکاٹ لینڈ کو شکست دینے کے بعد آئرلینڈ کی نگاہیں سپر12 پر

دریں اثنا، کرک بز نے اطلاع دی کہ بلے باز دانوشکا گنٹیلکا اور تیز گیند باز پرمود مدوشن بھی پٹھوں کی انجری میں مبتلا ہیں۔ نمیبیا کے خلاف اپنا پہلا میچ ہارنے والے سری لنکا کے لیے یہ تشویشناک بات ہے کیونکہ اسے سپر 12 میں جگہ بنانے کے لیے جمعرات کو نیدرلینڈز کے خلاف جیت درج کرنی ہے۔srilanka set back after chameera out from t20 world cup due to injury