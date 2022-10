غازی آباد: اتر پردیش کے غازی آباد کے مسوری تھانہ علاقے کے اکالا گاؤں میں واقع نرمدیشور مہادیو مندر میں پکڑے گئے شخص کی جانچ ایس آئی ٹی کو سونپی گئی ہے۔ دراصل بتایا جا رہا ہے کہ مندر میں پکڑے گئے شخص نام سمیر شرما عرف آس محمد ہے۔ ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ غازی آباد کے نرمدیشور مہادیو مندر میں چاقو اور اطالوی ساختہ پستول کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ میرٹھ زون کے اے ڈی جی راجیو سبھروال کی ہدایت پر ایس آئی ٹی سی او کرائم، دو انسپکٹر اور ایک ہیڈ کانسٹیبل پر مشتمل ٹیم ہوگی۔ ایس آئی ٹی کی نگرانی ایس پی (رورل) ڈاکٹر ایراج راجہ کریں گے۔ یہ ایس آئی ٹی آس محمد کے پورے نیٹ ورک پر کام کرے گی۔ Aas Muhammad Case in Ghaziabad

سمیر عرف آس محمد معاملہ میں ایس آئی ٹی کی تشکیل

دراصل دعویٰ کیا جا رہا کہ دو اکتوبر کی رات ایک نامعلوم شخص نرمدیشور مہادیو مندر پہنچا۔ اس کا نام سمیر ورما تھا۔ اس نے مندر احاطہ میں سیوا کر رہے لوگوں سے کہا کہ وہ مہامنڈلیشور سوامی پربودانند گری مہاراج سے مل کر ان کا شاگرد بننا چاہتا ہے۔ ان دنوں مہامنڈلیشور ہریدوار آشرم سے آئے ہوئے تھے اور نوراتری کی وجہ سے اس مندر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس شخص کو مندر کے احاطے میں ٹھہرایا گیا۔ اچانک 3 اکتوبر کی صبح مندر کے سیوکوں کو شک ہوا۔

کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سمیر شرما کے بیگ کی تلاشی لی تو اس میں انہیں ایک غیر ملکی پستول، چاقو، گلائینڈر وغیرہ جیسی قابل اعتراض چیزیں برآمد ہوئیں۔ پوچھ گچھ میں سمیر نے اپنا نام آس محمد بتایا۔ وہ گریٹر نوئیڈا کے دادری تھانہ علاقے کے گاؤں پلہ کا رہنے والا ہے۔ آس محمد کے مطابق، اسے مظفر نگر کے سلیم نے ایک لاکھ روپے کی ادائیگی کے ساتھ مہامنڈلیشور کی ریکی کے لیے بھیجا تھا۔ مہامنڈلیشور پربودانند گری کے مطابق یہ شخص انہیں مارنے آیا تھا۔

اس معاملے کو لے کر میرٹھ زون کے اے ڈی جی راجیو سبھروال غازی آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے پولیس لائنز میں میٹنگ کی۔ اس دوران اے ڈی جی نے اس کیس کی اسٹیٹس رپورٹ جانی۔ پولیس نے بتایا کہ سمیر شرما عرف آس محمد فی الحال عدالت کے حکم پر پانچ دن کے پولیس ریمانڈ پر ہے۔ اس دوران پولیس اس سے مختلف نکات پر پوچھ گچھ کرے گی۔ اے ڈی جی نے کہا کہ اس پورے معاملے کی مکمل جانچ کی جائےگی۔