بیدر: ریاست کرناٹک کے ضلع بیدر میں حضرت صوفی سرمست اسلامک اسٹڈی سرکل گلبر گہ، وحدت اسلامی اور ابراہیم میموریل لائبریری گلبرگہ کے اشتراک سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر امبیڈکر سرکل کے اطراف و اکناف کے تجارتی مرکز پر برادران وطن کی خدمت میں سیرت کی کتابیں اور کھجوریں تقسیم کئے گئے۔

اس موقع پر ابراہیم میموریل لائبریری گلبرگہ کے آرگنائزر حیدر علی باغبان نے کہا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر ہم نے شہر میں برادران وطن کی خدمت میں سیرت کی کتابیں اور کھجوریں تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ برادران وطن نے ہمارے اس اقدام کو انتہائی اہمیت کے ساتھ قبول کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رفیق احمد رکن وحدت اسلامی گلبرگہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے امن کے پیامبر ہیں۔ اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔

عزیز اللہ سرمست صدر حضرت صوفی سرمست اسلامک اسٹڈی سرکل گلبرگہ نے کہا کہ ہم نے شہر کے برادران وطن کی خدمت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں علاقائی زبان اور انگریزی زبان میں پیش کی، تو لوگوں نے ان کتابوں کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ قبول کیا۔ انہوں نے عوامی، فلاحی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے ذمہ داران سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھی اس کتابوں کی تقسیم کی مہم کا حصہ بنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوسروں تک پہنچانے میں اہم رول ادا کریں۔