ممبئی: ہندوستان کے کرکٹ کنٹرول بورڈ (بی سی سی آئی) نے پیر کو یہ اطلاع دی شیفالی نے ستمبر 2019 میں سینئر ٹیم کی طرف سے ڈیبیو کرنے کے بعد دو ٹیسٹ، 21 ون ڈے اور 46 ٹی 20 انٹرنیشنل کھیلے ہیں۔ شیفالی نے 46 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں 134.52 کے اسٹرائیک ریٹ اور 24.24 کی اوسط سے 1091 رنز بنائے ہیں۔Shafali Verma Will Lead India Under 19 In World Cup

نیوزی لینڈ ویمن ڈیولپمنٹ ٹیم کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں میں ہندوستان کی قیادت کرنے والی شویتا سہراوت کو ورلڈ کپ کے لیے نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔

19 سالہ وکٹ کیپر ریچا گھوش، جنہوں نے ہندوستان کے لئے 25 ٹی ٹوئنٹی اور 17 ایک روز میچ کھیل چکی ہیں ، کو بھی 15 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ شفالی کے علاوہ دوسری کھلاڑی ہیں جو سینئر ٹیم کے لیے کھیلنے کے بعد انڈر 19 ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل ہیں۔

بی سی سی آئی کے سکریٹری جے شاہ نے کہا کہ شیفالی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل جنوبی افریقہ میں میزبان ٹیم کے خلاف پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں انڈر 19 ٹیم کی قیادت بھی کریں گی۔ سیریز کا آغاز 27 دسمبر سے ہوگا اور تمام میچز پریٹوریا کے ٹکس اوول میں کھیلے جائیں گے۔Shafali Verma Will Lead India Under 19 In World Cup

