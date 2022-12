ممبئی: بی سی سی آئی نے کہا کہ آئندہ ٹیسٹ سیریز کے لیے ان کی دستیابی کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ روہت کا بی سی سی آئی کی میڈیکل ٹیم نے معائنہ کیا اور ڈھاکہ کے ایک مقامی اسپتال میں اسکین کرایا۔ وہ ماہرین سے مشورے کے لیے ممبئی واپس آگئے ہیں۔Rohit Sharma Out From Third ODI Against Bangladesh

انہوں نے کہا کہ تیز گیند باز کلدیپ سین اور دیپک چاہر بھی انجری کے باعث بنگلہ دیش سیریز سے باہر ہوگئےہیں۔ کلدیپ نے پہلے ون ڈے کے بعد اپنی کمر میں جکڑن کی شکایت کی تھی۔ بی سی سی آئی نے کہا “طبی ٹیم نے ان کا معائنہ کیا اور انہیں دوسرے ون ڈے میں آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کلدیپ کو بھی چوٹ لگی ہے اور وہ بھی سیریز سے باہر ہیں۔

انہوں نے کہا کہ چاہر کو دوسرے ون ڈے کے دوران بائیں ہیمسٹرنگ میں کھینچاؤ کا سامنا کرنا پڑا اور وہ سیریز سے بھی باہر ہو گئے ہیں۔ کلدیپ اور دیپک دونوں اب اپنی چوٹوں سے ابھرنے کے لیے این سی اے کو رپورٹ کریں گے۔سلیکشن کمیٹی نے کلدیپ یادو کو تیسرے اور آخری ون ڈے کے لیے ہندوستانی ٹیم میں شامل کیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:Kuldeep Yadav added to India's squad کلدیپ یادو تیسرے یک روزہ کے لیے بھارتی ٹیم میں شامل

بنگلہ دیش کے خلاف تیسرے ون ڈے کے لیے ہندوستانی ٹیم: کے ایل راہل (کپتان وکٹ کیپر)، شکھر دھون، وراٹ کوہلی، رجت پاٹیدار، شریئس ایر، راہل ترپاٹھی، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، شہباز احمد، اکشر پٹیل، واشنگٹن سندر، شاردول ٹھاکر، محمد سراج، عمران ملک، کلدیپ یادو۔Rohit Sharma Out From Third ODI Against Bangladesh

یو این آئی