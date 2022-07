پٹنہ: آر جے ڈی سپریمو لالو یادو پٹنہ سے ایئر ایمبولینس کے ذریعے دہلی روانہ Lalu Yadav Went Delhi by Air Ambulance From Patna ہو گئے ہیں۔ راجیہ سبھا سے ایم پی ان کی بیٹی میسا بھارتی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہی 3 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ایمبولینس میں لالو کے ساتھ ہے تاکہ اس کی صحت کا بہتر خیال رکھا جا سکے۔ بتا دیں کہ 3 جولائی کو لالو اپنے گھر میں سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئے تھے۔ اس کے بعد سے ان کی صحت بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ دہلی روانہ ہونے سے پہلے انہیں پٹنہ کے پارس ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں سے انہیں سیدھے پٹنہ ایئرپورٹ لایا گیا۔ Lalu Yadav Falls From Stairs

لالو یادو پٹنہ سے ایئر ایمبولینس کے ذریعے دہلی روانہ

سی ایم نتیش کمار نے ملاقات کی:

اس سے قبل، بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار بدھ کو راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے سربراہ اور سابق مرکزی وزیر لالو پرساد کو دیکھنے ہسپتال پہنچے تھے۔ لالو پرساد کے بیٹے اور آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کا استقبال تیجسوی نے کیا اور انہیں اس کمرے میں لے گئے، جہاں لالو پرساد کا علاج چل رہا تھا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹروں اور تیجسوی سے بات چیت کی اور لالو پرساد کی صحت کے بارے میں مکمل معلومات لی۔ Lalu Yadav Went Delhi by Air Ambulance

ملاقات کے بعد سی ایم نتیش نے کہا کہ وہ دہلی جائیں گے اور وہاں تمام ٹیسٹ کرائیں گے، خدا کرے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہو جائے، ہمارے پرانے دوست ہیں۔ ان کا علاج سرکاری خرچ پر ہوگا، یہ ان کا حق ہے۔ CM Nitish Kumar on Lalu Health

لالو بہتر علاج کے لیے سنگاپور جا سکتے ہیں:

آر جے ڈی لیڈر اور لالو پرساد کے بیٹے تیجسوی یادو نے کہا کہ لوگوں کی دعائیں کام آ رہی ہیں، ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی ایمس میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ اس لیے بہتر علاج کے لیے دہلی جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بہتر علاج کے لیے سنگاپور بھی لے جائیں گے۔ Lalu Yadav Went Delhi by Air Ambulance From Patna

لالو سے ملنے اسپتال پہنچے کئی وزیر:

وزیر صحت منگل پانڈے اور وزیر صنعت شاہنواز حسین بھی پارس اسپتال پہنچے اور لالو یادو سے ملاقات کی۔ لالو یادو سے ملاقات کے بعد منگل پانڈے نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹروں سے بات کی۔ فی الحال لالو یادو کی صحت ٹھیک ہے۔ اسپتال میں ان کے لیے تمام سہولیات دستیاب ہیں، لیکن اگر اہل خانہ چاہیں تو انھیں بہتر علاج کے لیے دہلی بھیجا جا سکتا ہے۔

سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئے تھے لالو : Lalu Yadav Falls From Stairs

دراصل اتوار کی شام لالو پرساد یادو رابڑی رہائش گاہ میں سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئے تھے۔ جس کے بعد انہیں علاج کے لیے کنکرباغ کے ہسپتال لے جایا گیا، وہاں سے علاج کے بعد انہیں ڈسچارج کردیا گیا تھا۔ بعد میں درد بڑھنے کی وجہ سے انہیں اتوار کی رات ہی پارس میں داخل کرایا گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی حالت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ فی الحال انہیں بہتر علاج کے لئے دہلی لے جایا جا رہا ہے۔

پی ایم مودی اور سونیا نے بھی لالو کی خیریت دریافت کی:

لالو یادو کی بگڑتی صحت سے ہر کوئی پریشان ہے۔ حامیوں سے لے کر دیگر پارٹیوں کے لیڈان تک، وزیر اعظم نریندر مودی نے خود تیجسوی یادو کو فون کیا اور لالو یادو کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی، چیف منسٹر نتیش کمار اور راہل گاندھی سمیت کانگریس پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے ان کی خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی۔ Lalu Yadav Went Delhi by Air Ambulance From Patna