لدھیانہ: پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی نے اعلان کیا کہ لدھیانہ کی مسلم کمیونٹی کے ذریعہ حبیب گرلز کالج کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس میں مسلم لڑکیاں حجاب پہن کر، سکھ لڑکیاں پگڑی پہن کر اور ہندو لڑکیاں تلک پہن کر تعلیم حاصل کر سکیں گی۔

پنجاب کے شاہی امام لدھیانوی مولانا محمد عثمان رحمانی



لدھیانہ شہر کی تاریخی جامع مسجد میں کل رات بلائے گئے مختلف مساجد کے سربراہان اور اماموں اور سماجی تنظیموں کے سربراہان کے اجلاس میں یہ تاریخی فیصلہ لیا گیا۔ پنجاب کے شاہی امام لدھیانوی مولانا محمد عثمان رحمانی نے اعلان کیا کہ ملک کی بیٹیوں کے لیے جلد ہی لدھیانہ میں حبیب گرلز کالج قائم کیا جائے گا۔ کیمپس کے ڈیزائن کو حتمی شکل دیتے ہی کالج بنانے کا کام جلد شروع ہو جائے گا۔

شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے اس موضوع پر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ لدھیانہ میں حبیب گرلز کالج کے قیام کے لیے جگہ لے لی گئی ہے اور جلد ہی کالج کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ کالج کے سنگ بنیاد کی تقریب 10 ستمبر کو ہوگی۔ شاہی امام نے کہا کہ یہ ایک عام کالج ہوگا، جس میں تمام مذاہب کی ضرورت مند بیٹیوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں شاہی امام مولانا محمد عثمان لدھیانوی نے کہا کہ اس کالج میں مسلم لڑکیوں کو حجاب، سکھ لڑکیوں کو پگڑی اور ہندو لڑکیوں کو تلک لگانے کی آزادی ہوگی۔ کسی بھی بیٹی کو کسی بھی طرح کے کپڑے پہننے سے نہیں روکا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ حبیب گرلز کالج میں ایم اے، بی ایس سی سمیت تمام ڈگری کورسز کروائے جائیں گے۔ پنجاب کے شاہی امام نے کہا کہ کالج کی اس عظیم الشان عمارت کی تعمیر میں شہر اور ریاست کی تمام مساجد کے نمازی حصہ لیں گے۔ اس کام کو آسانی سے انجام دینے کے لیے احرار فاؤنڈیشن (این جی او) قائم کیا گیا ہے۔ شاہی امام نے کہا کہ حبیب گرلز کالج کی رہنمائی کے لیے صنعت کاروں، بیوروکریٹس اور مذہبی اسکالرز پر مشتمل ایک مشاورتی بورڈ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ شاہی امام نے کہا کہ کالج کو ہاسٹل کے ساتھ بنایا جائے گا تاکہ پنجاب کے تمام شہروں کی اقلیتی لڑکیاں یہاں رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔Establishment Of Habib Girls College