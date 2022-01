وزیر اعظم نریندر مودی Prime Narendra Modi بارہ جنوری کو صبح 11 بجے پڈوچیری میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 25ویں قومی یوتھ فیسٹیول کا افتتاح Narendra Modi will Inaugurate the 25th National Youth Festival in Puducherry کریں گے۔ واضح رہے کہ اسی دن سوامی وویکانند کی یوم پیدائش Birthday of Swami Vivekananda ہے، جسے قومی یوم نوجوان National Youth Day کے طور پر منایا جاتا ہے۔

قومی یوتھ فیسٹیول National Youth Festival کا مقصد بھارت کے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنا اور انہیں قوم کی تعمیر کے لیے ایک متحد قوت میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ سماجی ہم آہنگی اور فکری اور ثقافتی انضمام کی سب سے بڑی مشقوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مقصد ہندوستان کی متنوع ثقافتوں کو لانا اور انہیں ‘ایک بھارت، شریشٹھ بھارت’ کے دھاگے میں پرو کر متحد کرنا ہے۔

رواں برس کووِڈ میں اضافے کے پیش نظر، فیسٹیول کو عملی طور پر 12 سے 13 جنوری، 2022 تک منعقد کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ افتتاح کے بعد سربراہی کانفرنس ہو گی، جس میں چار شناخت شدہ موضوعات پر پینل مباحثے ہوں گے۔ نوجوانوں کی قیادت میں ترقی اور ابھرتے ہوئے مسائل اور چیلنجز کو حل کرنے کے لیے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے مطابق، موضوعات میں ماحولیات، آب و ہوا اور ایس ڈی جی کی قیادت میں ترقی، ٹیک، انٹرپرینیورشپ اور اختراع؛ مقامی اور قدیم حکمت اور قومی کردار، قوم کی تعمیر اور گھر کی ترقی شامل ہوں گی۔

فیسٹیول کے دوران شرکاء کو پڈوچیری، اروول، مصروف شہر کا تجربہ، دیسی کھیل اور لوک رقص وغیرہ کے ریکارڈ شدہ ویڈیو کیپسول دکھائے جائیں گے۔ شام کو لائیو پرفارمنس کے بعد اولمپیئنز اور پیرا لمپینز کے ساتھ کھلے مباحثے بھی ہوں گے۔ ورچوئل یوگا سیشن صبح میں منعقد کیا جائے گا۔

اس تقریب کے دوران، وزیر اعظم 'میرے سپنوں کا بھارت' اور 'انڈین فریڈم موومنٹ کے غیر معلوم ہیروز' پر منتخب مضامین کی نقاب کشائی کریں گے۔ ان مضامین کو مذکورہ دو موضوعات پر ایک لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کے ذریعے داخل کردہ مضامین میں سے منتخب کیا گیا ہے ۔

وزیر اعظم ، بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی وزارت کے ایک ٹیکنالوجی سنٹر کا بھی افتتاح کریں گے، جو پڈوچیری میں تقریباً 122 کرور روپے کی سرمایہ کاری سے قائم کیا گیا ہے۔ الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ(ای ایس ڈی ایم) سیکٹر پر توجہ رکھتے ہوئے، یہ ٹیکنالوجی سینٹر جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ یہ نوجوانوں کو ہنر مند بنانے میں اپنا کرداسر ادا کرے گا اور ہر سال تقریباً 6400 تربیت پانے والوں کو تربیت دے سکے گا۔

وزیر اعظم پیرونتھلائیور کماراجر منی منڈپم کا بھی افتتاح کریں گے، جو ایک ایسا آڈیٹوریم ہےجس میں ایک کھلا ہوا تھیٹر بھی ہے۔اسے حکومت پڈوچیری نے تقریباً 23 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس میں 1000 سے زیادہ افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔

یو این آئی