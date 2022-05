وزیراعظم نریندر مودی ہفتہ کو گجرات کے ایک دن کے دورے پر ہوں گے، اور وہاں کوآپریٹو سیکٹر پر ایک سیمینار میں شرکت کریں گے اورافکو کی لیکویفائیڈ یوریا فیکٹری کا افتتاح سمیت چند پروگراموں میں حصہ لیں گے۔PM Modi to be on One-Day Visit to Gujrat on May 28



وزیر اعظم کے دفتر سے جمعہ کوجاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق وزیر اعظم مودی اپنے دورے کے دوران راجکوٹ کے اٹکوٹ میں نئے تعمیر شدہ ماتوشری کے ڈی پی ملٹی اسپیشلٹی اسپتال کا بھی معائنہ کریں گے۔ جدید ترین سہولیات سے لیس یہ اسپتال شری پٹیل سیوا سماج کی جانب سے چلایا جاتا ہے ۔ مسٹر مودی وہاں ایک عوامی تقریب سے بھی خطاب کریں گے۔



یہ پروگرام صبح 10 بجے ہو گا ۔



وزیراعظم شام 4 بجے گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں کوآپریٹیو پرایک سیمینار سے خطاب کریں گے۔ ’ساہکار سے خوشحالی‘ کے موضوع پر ہونے والے اس سیمینار میں مختلف کوآپریٹو اداروں کے سرکردہ رہنما اور اراکین شرکت کریں گے۔ اس پروگرام میں کوآپریٹو سیکٹر کے 60 ہزار سے زائد نمائندوں کی شرکت متوقع ہے ۔

گجرات میں کوآپریٹو تحریک بہت مضبوط ہے، اور وہاں 84 ہزار سے زیادہ کوآپریٹو سوسائٹیاں چل رہی ہیں، جن میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ ممبران شامل ہیں۔



