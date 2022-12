بنگلور: کرناٹک کر دارالحکومت بنگلورو سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار اسٹار آف میسور نے 6 اپریل 2020 کو اپنا اداریہ 'بیڈ اپیلز ان دی باسکٹ' کی سرخی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ اس مضمون میں بھارت میں مسلم آبادی کو 'ایک ٹوکری میں خراب سیب' کے طور پر بتایا گیا تھا، جس کے بعد پریس کونسل آف انڈیا نے 6 اپریل 2020 کو انگریزی روزنامہ میں شائع ہونے والے اداریہ پر اسٹار آف میسور کے خلاف کارروائی کی ہے۔ تنظیم نے انگریزی روزنامے کی مذمت کی۔ Press Council of India

تفصیلات کے مطابق 'اسٹار آف میسور' کو پریس کونسل آف انڈیا کی جانب سے اپریل 2020 سے اس کے اداریے 'بیڈ ایپلز ان دی باسکٹ' کے لیے 16 دسمبر کو لکھے گئے خط میں سرزنش موصول ہوئی۔ اداریے کے مضمون میں بھارت میں مسلم آبادی کو 'خراب سیب' کے طور پر بتایا گیا تھا۔ پی سی آئی کی مذمت کے بعد زیر بحث اخبار میں ریاستی حکومت کو لگاتار تین مہینوں تک کسی بھی اشتہار کو شائع کرنے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ Star of Mysore Editorial Bad Apples in the Basket

نفرت انگیز تقریر کے خلاف مہم، ایک گروپ جو میڈیا کی ذمہ داری کی وکالت کرتا ہے، اخبار کا اداریہ شائع ہونے کے بعد اسٹار آف میسور کے ایڈیٹر ایم گووندا گوڑا اور اس وقت کے چیف ایڈیٹر کے بی گنپتی کے خلاف پی سی آئی میں شکایت درج کرائی۔ Notice to Newspaper for Tarnishing Image of Muslims

شکایت کے مطابق خبر رساں ایجنسی مذہب کی بنیاد پر کمیونٹی (مسلمانوں) کے خلاف نفرت کو فروغ دے رہی ہے اور اسے بھڑکا رہی ہے۔ اس طرح صحافت کے اس بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہے کہ اس کے خلاف نفرت اور تشدد پھیلانے کے لیے انفرادی اعمال کو پوری کمیونٹی سے منسوب نہ کیا جائے۔ اس کے بعد پریس کونسل آف انڈیا (پی سی آئی) نے ایک انکوائری کمیٹی قائم کی جس نے تمام متعلقہ فریقوں کو سننے کے بعد مذمت کی سفارش کی۔ انکوائری کمیٹی کے مطابق جو شکایت کنندہ موکشا شرما کے وکیل اور جواب دہندگان کے وکیل راگھو اوستھی کو سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے، اداریہ شاید کورونا وبا کے تناظر میں لکھا گیا ہو لیکن یہ نتیجہ اخذ کرنا ناگزیر ہے۔ ایک کمیونٹی یعنی مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگرچہ کمیونٹی کا خاص طور پر نام نہیں لیا جا رہا ہے لیکن اشارے آرٹیکل کے کچھ جملوں میں پائے جاتے ہیں۔ Press Council of India Reprimanded Star of Mysore

کمیٹی نے اخبار کی معافی قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا جو اس نے اداریہ شائع ہونے کے کچھ دیر بعد 10 اپریل 2020 کو پیش کی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ معافی 'حقیقی نہیں' تھی اور یہ صرف اخبار کے دفاتر کا گھیراؤ کرنے والے ہجوم کے نتیجے میں کی گئی تھی۔

پریس کونسل آف انڈیا بھارت میں ایک قانونی اور فیصلہ کن تنظیم ہے۔ اس کی تشکیل سنہ 1966 میں ہوئی تھی اور یہ پریس کونسل ایکٹ 1978 کے تحت کام کرتی ہے۔ دوسری طرف اسٹار آف میسور ایک انگریزی روزنامہ ہے۔ اسے 1978 میں شروع کیا گیا تھا۔