نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کل ایک تقریب میں انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین (آئی ٹی یو) کے نئے علاقائی دفتر اور اختراعی مرکز کا افتتاح کریں گے۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم انڈیا 6جی ویژن پیپر کی نقاب کشائی کریں گے اور 6جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کا بھی آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم 'Call Before You Dig' ایپ بھی لانچ کریں گے۔ اس موقع پر وزیراعظم اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ آئی ٹی یو اقوام متحدہ کی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (اٗی سی ٹی ) کے لیے خصوصی ایجنسی ہے۔ اس کا صدر دفتر جنیوا میں واقع ہے۔ یہ علاقائی دفاتر، زونل دفاتر اور ریاستی دفاتر کا نیٹ ورک ہے۔ ہندوستان نے علاقائی دفتر کے قیام کے لیے مارچ 2022 میں بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے ساتھ میزبان ملک کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ہندوستان میں علاقائی دفتر نے اس سے وابستہ ایک اختراعی مرکز کا تصور بھی کیا ہے، جو اسے بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے دیگر علاقائی دفاتر میں منفرد بناتا ہے۔ علاقائی دفتر، جسے ہندوستان کی طرف سے مکمل طور پر مالی امداد فراہم کی جاتی ہے، نئی دہلی کے مہرولی میں سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ٹیلی میٹکس (C-DOT) کی عمارت کی دوسری منزل پر واقع ہے۔ یہ ہندوستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، افغانستان اور ایران کی خدمت کرے گا، اقوام کے درمیان ہم آہنگی میں اضافہ کرے گا اور خطے میں باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی تعاون کو فروغ دے گا۔



انڈیا 6-G (TIG-6جی) پر ویژن پیپر ٹیکنالوجی انوویشن گروپ نے تیار کیا ہے۔ یہ گروپ نومبر 2021 میں تشکیل دیا گیا تھا جس میں مختلف وزارتوں/محکموں، تحقیق اور ترقی کے اداروں، اکیڈمیاں، اسٹینڈرڈائزیشن باڈیز، ٹیلی کام سروس پرووائیڈرز اور انڈسٹری کے ممبران شامل تھے تاکہ ہندوستان میں 6جی سروس کے لیے ایک ایکشن پلان اور روڈ میپ تیار کیا جا سکے۔ 6-جی ٹیسٹ سینٹر تعلیمی اداروں، صنعت، سٹارٹ اپس، MSMEs، صنعت وغیرہ کو ابھرتی ہوئی آسی ٹی ٹیکنالوجیز کی جانچ اور تصدیق کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ انڈیا 6-جی ویژن ڈاکومنٹ اور 6-جی ٹیسٹ سینٹر ملک میں اختراع، صلاحیت کی تعمیر اور تیز رفتار ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرے گا۔



مربوط منصوبہ بندی اور پی ایم گتی شکتی کے تحت انفراسٹرکچر کنیکٹیویٹی پروجیکٹوں کے مربوط عمل درآمد کے وزیر اعظم کے وژن کی مثال دیتے ہوئے، کال بیف یو ڈیگ (سی بی یو ڈی ) ایپ ایک ایسا ٹول ہے جو آپٹیکل فائبر کیبلز جیسے بنیادی اثاثوں کی نگرانی کے قابل بناتا ہے۔ غیر منظم کھدائی اور کان کنی کے لیے۔ اس سے ملک کو ہر سال تقریباً 3000 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ موبائل ایپ Call Before You Dig، ایس ایم ایس/ای میل نوٹیفکیشن کے ذریعے کھدائی کرنے والوں اور اثاثہ جات کے مالکان کو جوڑ دے گی اور ملک میں منصوبہ بند کھدائی کے لیے کال کرنے کے لیے کلک کرے گی جبکہ زیر زمین اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔



دی کال بفور یو ڈگ (The Call Before You Dig) ایپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ملک کی گورننس میں 'پوری حکومت کے نقطہ نظر' کو اپنا کر کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنائے گی۔ یہ سڑک، ٹیلی کام، پانی، گیس اور بجلی جیسی ضروری خدمات میں کم رکاوٹ کی وجہ سے ممکنہ کاروباری نقصان کو روکے گا اور شہریوں کو ہونے والی تکلیف کو کم کرے گا۔ اس تقریب میں انفارمیشن ٹکنالوجی/ٹیلی کام کے وزراء، سیکرٹری جنرل اور بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے دیگر سینئر حکام، ہندوستان میں اقوام متحدہ/ دیگر بین الاقوامی اداروں کے سربراہان، سفیروں، صنعت کے رہنما، اسٹارٹ اپس اور مائیکرو، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں، ایم ایس ایم ای،تعلیمی اداروں کے نمائندے، طلباء اور دیگر اسٹیک ہولڈرز شرکت کریں گے۔

یو این آئی