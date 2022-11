نئی دہلی:ـوزیراعظم نے دھن تیرس کے موقع پر مرکزی سطح پرروزگار میلے کے تصور کا آغاز کیاتھا۔ وہ حکومت کی مرکزی سطح پردس لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے کی مہم کی شروعات تھی ۔PM Modi Says Promotion Of Tourism Along With Agriculture And Rural Development In Goa

اس کے بعد سے وزیراعظم نے گجرات ، جموں وکشمیر اورمہاراشٹر سرکاروں کے روزگار میلوں سے خطاب کیاہے اورمختلف سرکاری محکموں میں نئے تقررکئے گئے سبھی افراد کے لئے آن لائن آگاہی کو رسیز کے لئے ایک کرم یوگی پرارمبھ موڈیول کا بھی آغاز کیاہے۔ جب کہ اس سے ایک دن پہلے تقریبا 71ہزار نوشمولیت شدہ بھرتی کئے گئے افراد کو تقرری نامے بھی تقسیم کئے گئے تھے ۔

اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ، وزیراعظم نے تقرری نامے حاصل کرنے والے نوجوانوں کو مبارکباد دی اورکہاکہ روزگار کے مواقع پیداکرنے کی غرض سے گواسرکار کا یہ ایک اہم اقدام ہے ۔ وزیراعظم نے مطلع کیاکہ آنے والے مہینوں میں گواپولیس اوردیگر محکموں میں تقرریوں سے متعلق مزید مہمات شروع کی جانے والی ہیں ۔ انھوں نے کہا کہ اس سے گوا پولیس فورس مستحکم ہوگی اور اس کے نتیجے میں شہریوں اورسیاحوں کے لئے سکیورٹی نظام کو مزید بہتربنایاجاسکے گا۔

مسٹر نریندرمودی نے کہا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے ملک کی مختلف ریاستو ں میں روزگار میلوں کا مسلسل انعقاد کیاجارہاہے ، جب کہ مرکزی حکومت بھی ہزاروں نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کررہی ہے ۔وزیراعظم نے ڈبل انجن والی سرکاروں کے زیرحکمرانی ریاستوں کی ان کوششوں پرخوشی کا اظہارکیا جو وہ نوجوانوں کو بااختیاربنانے کی غرض سے ، خود اپنی اپنی سطحوں پراس طرح کے روزگار میلوں کے انعقاد کے لئے کررہی ہیں ۔