نئی دہلی، صحت وخاندانی بہبود کے مرکزی وزیر مانسکھ مانڈویہ نے ہندوستانی دوا ساز کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ عالمی سپلائی چین پر نظر رکھیں اور کچھ ممالک میں کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر ضروری ادویات کا مناسب ذخیرہ رکھیں۔Mandaviya asks Pharma companies to keep watch on global supply chain scenario

ہندوستانی فارما کمپنیوں کے ساتھ جمعرات کے روز یہاں منعقدہ آن لائن جائزہ میٹنگ میں مانڈویہ نے کہا کہ ہندوستانی فارما سیکٹر مضبوط اور ذمہ دار ہے۔ ہندوستانی فارما کمپنیوں نے کورونا بحران کے دوران اپنی طاقت دکھا دی ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ ان کی طاقت ہی سے ہے کہ ہم نہ صرف کورونا بحران کے دوران اپنی گھریلو طلب کو پورا کرنے کے قابل ہوئے ہیں بلکہ 150 ممالک کو ادویات فراہم کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں۔"

مرکزی وزیر صحت نے فارما کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ کووڈ مینجمنٹ کی ادویات کی حیثیت اور پیداواری صلاحیتوں کا جائزہ لیا تاکہ ہندوستان کسی بھی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے تیار ہو۔

یہ جائزہ میٹنگ دنیا کے کچھ ممالک میں کووڈ انفیکشن کے معاملوں میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر کی گئی تھی۔

مسٹر مانڈویہ نے فارما کمپنیوں سے کہا کہ وہ عالمی سپلائی چین کی صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ مرکزی وزیر نے فارما کمپنیوں کو مسلسل تعاون کا یقین دلایا۔

یو این آئی