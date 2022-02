پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 4 نومبر 2021 کو کمی کی گئی جب مرکزی حکومت نے پٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں بالترتیب 5 اور 10 روپے کی کمی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ریاستی حکومت کے ویلیو ایڈڈ ٹیکس (Value added tax) کم کرنے کے فیصلے کے بعد دارالحکومت دہلی میں بھی وی اے ٹی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد دارالحکومت میں 02 دسمبر 2021 کو پٹرول تقریباً آٹھ روپے سستا ہو گیا۔ تاہم ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔



مرکز کی جانب سے ڈیوٹی میں کٹوتی کے بعد زیادہ تر ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے بھی پٹرول اور ڈیزل پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس( وی اے ٹی) کو کم کر دیا تھا، جس سے عام آدمی کو بڑی راحت ملی تھی۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا یومیہ جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر نئی قیمتیں روزانہ صبح 6 بجے سے لاگو ہوتی ہیں۔ Value added tax on petrol and diesel



یہ بھی پڑھیں: Petrol and Diesel Prices Stable: پٹرول اورڈیزل کی قیمتوں میں 105ویں دن بھی کوئی تبدیلی نہیں



آج ملک کے چار بڑے میٹرو میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مندرجہ ذیل ہیں:



شہر……….پیٹرول……….ڈیزل



دہلی …………95.41……… 86.67



کولکتہ ……104.67…….89.79



ممبئی …………109.98………94.14



چنئی ............... 101.40 .......... 91.43



یو این آئی