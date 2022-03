اترپردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے گزشتہ دنوں انتخابی ریلی میں خطاب کرتے ہوئے گئو کشی کے خلاف ہونے والی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 'گئو کشی کرنے والے قصائیوں کو سبزی بیچنے پر مجبور کردوں گا۔ Closure of Slaughterhouses in UP

ان کی اس تقریر اور کاروائی سے قریشی سماج نالاں ہیں، آل انڈیا جمعیت القریش کے سکریٹری شہاب الدین کا کہنا ہے گذشتہ پانچ برس میں حکومت کے تحت چلنے والے تقریباً 7 سو سلاٹرز ہاؤس بند ہوئے ہیں، جس سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ نے ایک خاص ذات کا نام لیکر نازیبا تبصرہ کیا ہے، جس سے پورے سماج کی توہین ہوئی ہے۔ Yogi Adityanath on Slaughterhouse



ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں آل انڈیا جمیعت قریش کے سیکریٹری شہاب الدین نے کہا کہ حکمران جماعت بی جے پی سلاٹر ہاؤس پر یہ کہہ کر کارروائی کر رہی ہے کہ ریاست میں بیشتر سلاٹر ہاؤس غیر قانونی ہیں، جو حکومت کے ماتحت چلتے ہیں، شہروں میں میونسپل کارپوریشن اور دیہی علاقوں میں گرام پنچایت کے ماتحت چلتے ہیں، جس میں ہر مویشی پر فیس ادا کی جاتی ہے۔

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت کے ماتحت چلنے والے سلاٹر ہاؤس کیسے غیر قانونی ہوگئے اور ان کو کیوں بند کردیا گیا اور ان کی لائسنس کیوں منسوخ کردی گئی جبکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلہ میں کہا کہ حکومت اپنے فنڈ سے سلاٹر ہاؤس تعمیر کرائے۔انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سے میٹنگ بھی ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ 'ہم دیکھ لیں گے جس کے بعد نوڈل افسر سدھارتھ ناتھ کو بنایا گیا تھا ہائیکورٹ کے حکم آنے کے بعد بھی انہوں نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی اور گذشتہ پانچ برس میں تقریبا 700 سلاٹر ہاؤس بند ہوئے ہیں، جس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار ختم ہوا۔ I will Force the Butchers to Sell Vegetables says Yogi