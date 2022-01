عالمی ادارۂ صحت کے سربراہ ٹیڈروس اذانوم گریبیسس نے کہا کہ کورونا وائرس اور مختلف شکل میں آنے والا ہے اور ماننا کہ یہ آخری شکل ہے یہ ایک خطرناک سوچ ہے۔ Say WHO 'Omicron is not the Last Variant۔

عالمی ادارۂ صحت کے سربراہ نے مزید کہا کہ اگر اہم اہداف حاصل کر لے تو اس سال مہلک وبا ختم ہو سکتی ہے Tedros Adhanom Ghebreyesus said on Omicron۔

یہ باتیں عالمی ادارہ کے ڈائریکٹر جنرل گیبریئس نے پیر کو تمباکو کے استعمال، اینٹی بیکٹیریل علاج اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور انسانی صحت پر اس کے اثرات پر اپنی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

انہوں نے کہا کہ وبا کے مہلک مرحلے کو ختم کرنا ہماری اجتماعی ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن یہ سمجھنا خطرناک ہو گا کہ اومیکرون وائرس کی آخری شکل ہوگی یا یہ وبائی بیماری ختم ہونے والی ہے۔

انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 'ہم کووڈ 19 وبائی مرض کو دی گئی عالمی صحت کی ہنگامی صورتحال کو ختم کر سکتے ہیں اور ہم اسے اس سال کر سکتے ہیں'۔

ڈبلیو ایچ او کا ہدف ہے کہ سال کے وسط تک ہر ملک کی 70 فیصد آبادی کو ویکسین لگانا، کووڈ 19 سے سب سے زیادہ خطرہ والے لوگوں پر توجہ مرکوز کر کے، ٹیسٹنگ کو بہتر بنانا اور وائرس اور اس کی مختلف حالتوں کو ٹریک کرنے کے لیے جینیاتی ترتیب کی شرح کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔