مظفرنگر: سابق وزیر اعظم ہند آنجہانی راجیو گاندھی Former Prime Minister Rajiv Gandhi کے یوم پیدائش کے موقع پر ایس ڈی انجینئرنگ کالج، مظفرنگر SD Engineering College Muzaffarnagar میں ایک شاندار مشاعرے کا انعقاد ہوا جس کی صدارت سابق ممبر پارلیمنٹ ظفر علی نقوی نے کی اور مشاعرے کی خوبصورت نظامت معروف شاعر ریاض ساغر کھتولوی نے کی. کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق ایم ایل اے سومانش پرکاش و سماجی کارکن اسعد فاروقی کی کنوینر شپ اور اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن و ہیومانٹی ویلفیئر سوسائٹی مظفرنگر کے تعاون سے یہ مشاعرہ انتہائی کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا، دیر رات ایک بجے تک چلتا رہا. مشاعرے کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سنجیو شرما (سکریٹری صوبائی کانگریس، کمیٹی) رہے۔ Mushaira held in Muzaffarnagar on Rajiv Gandhi Birthday

راجیو گاندھی کے یوم پیدائش پر مظفرنگر میں مشاعرے کا انعقاد

اس موقع پر مظفرنگر کانگریس کمیٹی کے عہدیداران و کارکنان کے علاوہ سیکولر فرنٹ، آواز حق، پیغام انسانیت، اردو بیداری فورم، مسلم تیاگی فورم، مائنارٹی اسکولس ویلفیئر سوسائٹی، ساماجک ویلفیئر سوسائٹی، شاعری اینڈ چائے یوٹیوب چینل اور پریتن سنستھا کے عہدیداران و کارکنان، مختلف ہندی اردو اخبارات کے صحافی موجود رہے. شعراء میں خصوصی طور سے میکش امروہوی، نکہت امروہوی، بلال سہارنپوری، ڈاکٹر تنویر گوہر، خورشید حیدر، سمیع زیدی، محمد احمد خاں، ارشد ضیاء، الطاف مشعل، جہاز دیوبندی، ڈاکٹر امیر اعظم امیر، الطاف مشعل نے بہترین کلام پڑھ کر سامعین کو داد دینے پر مجبور کر دیا۔

اس موقع پر سومانش پرکاش جی کو ان کی سماجی اور ادرو خدمات کے اعتراف میں اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور ہیومانٹی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے گلدستہ اور مومینٹو پیش کرکے استقبال کیا گیا اور مہمانوں کو بھی سومانش پرکاش کنوینر مشاعرہ کی جانب سے مومینٹو پیش کیے گئے۔ Mushaira in Muzaffarnagar

جناب ظفر علی نقوی نے گنگا جمنی تہذیب اور قومی یکجہتی کے نام منسوب مشاعرے میں اپنے صدارتی خطبہ میں سب سے پہلے آنجہانی راجیو گاندھی کو خارج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اردو زبان کا تاریخی کردار رہا ہے۔ انہوں اردو کی آبیاری کرنے والے بہت سے ہندو اور مسلم شعراء اور ادیبوں کا نام لیا۔