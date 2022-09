نوادہ: ریاست بہار کے نوادہ کے راجولی بلاک میں پھولواریہ ڈیم کے جنوب میں واقع چیریلا گاؤں کی مسجد کئی برسوں سے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن پھلواریہ ڈیم میں پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے اب مسجد پوری طرح سے نظر Mosque Came Out of Water in Nawada آنے لگی ہے۔ مسجد کے نظر آنے کی خبر پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے مختلف علاقوں سے لوگ ڈیم کے کنارے پہنچنے لگے۔ یہ مسجد دن بھر تجسس کا موضوع بنی رہی۔ دوسری جانب پھلواریہ ڈیم میں پانی کی مسلسل کمی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دراصل یہ مسجد تقریباً 120 سال پرانی ہے۔ یہ مسجد تین دہائیوں تک مکمل طور پر پانی میں ڈوبی رہی۔ اس کے بعد بھی اس مسجد کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔

وہیں پھولواریہ ڈیم سال 1984 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس جگہ پر بہت زیادہ آبادی ہوا کرتی تھی۔ یہ علاقہ ڈیم کی تعمیر کے لیے خالی کرایا گیا تھا۔ پھر ان جگہوں پر رہنے والے لوگوں کو ہردیہ میں بسایا گیا۔ ڈیم بننے کے بعد مسجد کو ویسا ہی چھوڑ دیا گیا۔ پانی بھر جانے کی صورت میں مسجد کا صرف گنبد ہی نظر آتا تھا۔ جب حوض خشک رہتا ہے تو پوری مسجد نظر آتی ہے۔ اس سال پھلواریہ ڈیم میں پانی کی سطح کم بارش یا خشک سالی کی وجہ سے مسلسل کم ہو رہی ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے تشویشناک ہے۔

بتایا جاتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں بارش نہ ہوئی تو مستقبل میں اس علاقے میں پانی کا بڑا بحران Phulwaria Dam Water Crisis پیدا ہو سکتا ہے۔ اس ریزروائر میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا گیا ہے۔ ڈیم کا پانی صاف کرکے جنگلاتی علاقے کے 90 گاؤں کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب آبی ذخائر خشک ہو جائیں گے تو ان دیہاتوں تک پانی پہنچنا بند ہو جائے گا۔ جس کی وجہ سے بڑی آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فی الحال ڈیم کے پانی کی سطح میں کمی کی وجہ سے مسجد کا دکھنا یقیناً ایک تجسس کی بات ہے لیکن یہ مستقبل کے لئے خطرے کی علامت بھی ہے۔ Mosque Came Out of Water