مرکزی وزارت صحت Central Ministry of Health نے دیر شام بتایا کہ ملک میں کووڈ ٹیکہ کاری مہم Covid Vaccination Campaign in The Country کے تحت آج شام سات بجے تک 145کروڑ نولاکھ 24ہزار 269کووڈ ٹیکے لگائے جاچکے ہیں۔ آج 52لاکھ 29ہزار 437کووڈ ٹیکے لگائے گئے۔

اعدادوشمار کے مطابق 84کروڑ 46لاکھ 46ہزار 350لوگوں کو کووڈ ٹیکے کی پہلی خوراک First Dose of Covid Vaccine دی گئی جبکہ 60کروڑ 62لاکھ 77ہزار 739کو دوسری خوراک بھی دی جاچکی ہے۔

وزارت نے کہاکہ ٹیکہ کاری دیر شام تک جاری رہی۔ اس لئے آخری تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔

وزارت کے مطابق ٹیکہ کاری کا باقاعدہ طورپر جائزہ لیا جاتا ہے اور اعلی سطح پر نگرانی کی جاتی ہے۔

یو این آئی