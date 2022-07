نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سترہ برس سے زیادہ عمر کے نوجوان اب اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کرانے کے لیے پیشگی درخواست دے سکتے ہیں اور اب اس کے لیے انہیں کسی سال کی یکم جنوری کو 18 برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے مطلوبہ معیار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔' Now, 17+ year Old Youngsters can Apply in Advance

الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آر پی ایکٹ 1950 کے سیکشن 14(بی) میں قانونی ترامیم اور اس کے نتیجے میں الیکٹرز رولز، 1960 کے رجسٹریشن میں ترمیم کے بعد اسمبلی/پارلیمانی حلقے کے الیکٹورل رول کی تیاری/نظرثانی کے لیے ضروری تبدیلیاں لانے کا عمل شروع کیا ہے۔

الیکشن کمیشن کی سفارشات پر وزارت قانون و انصاف نے حال ہی میں آر پی ایکٹ میں ترمیم کی ہے، تاکہ نوجوانوں کو انتخابی فہرستوں میں اندراج کرنے کی اہلیت کے طور پر صرف یکم جنوری کی سابقہ واحد کوالیفائنگ تاریخ کا انتظار نہ کرنا پڑے، بلکہ ایک برس میں چار کوالیفائنگ تاریخیں یعنی یکم جنوری، یکم اپریل، یکم جولائی اور یکم اکتوبر فراہم کی جاسکیں۔ More Opportunities for youth to Become Part of Voters List

کمیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک ریلیز کے مطابق، چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار اور الیکشن کمشنر انوپ چند پانڈے کی قیادت میں الیکشن کمیشن نے تمام ریاستوں کے چیف الیکٹورل آفیسرز، الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز اور اسسٹنٹ الیکشن رجسٹریشن افسران کو اس طرح کے ٹیکنالوجی والے حل تیار کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ ہدایات میں کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کو نہ صرف یکم جنوری کو بلکہ یکم اپریل، یکم جولائی اور یکم اکتوبر کے حوالے سے بھی اپنی پیشگی درخواستیں داخل کرنے کی سہولیات دستیاب ہوسکیں گی۔

اب انتخابی فہرست کو ہر سہ ماہی میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور اہل نوجوانوں کو رواں برس کی اگلی سہ ماہی میں رجسٹر کیا جا سکتاہے جس میں انہوں نے اہلیت کی عمر 18 برس مکمل کی ہو۔ رجسٹریشن کرانے کے بعد، انہیں انتخابی تصویری شناختی کارڈ (ایپک) جاری کیا جائے گا۔ انتخابی فہرست 2023 کی سالانہ نظرثانی کے کرنٹ راونڈ کے لیے سال 2023 کے یکم اپریل، یکم جولائی اور یکم اکتوبرتک 18 سال کی عمر حاصل کرنے والا کوئی بھی شہری بطور ووٹر اندراج کے لیے انتخابی فہرست کے فارمیٹ کی اشاعت کی تاریخ سے پیشگی درخواست جمع کرا سکتا ہے۔