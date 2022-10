اجین، اجین میں واقع عالمی شہرت یافتہ مہاکالیشورمندر کے کئی ایکڑ میں تیار کردہ دویہ اور عظیم الشان کاریڈور شری مہاکال کا وزیر اعظم نریندر مودی آج افتتاح کریں گے۔



نریندر مودی کی آمد کے درمیان اجین کو بہت ہی پرکشش انداز میں سجایا گیا ہے۔PM Modi to inaugurate Shri Mahakal Lok at Mahakaleshwar Temple in Ujjain



نریندر مودی گجرات سے فضائیہ کے خصوصی طیارے میں شام کو اندور پہنچیں گے، جہاں سے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اُجین جائیں گے۔ مسٹرمودی شام 6 بجے شری مہاکال لوک کا افتتاح کریں گے۔ اس دوران مدھیہ پردیش کے گورنر منگو بھائی پٹیل، وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان، کئی مرکزی وزراء، ریاستی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے صدر وشنو دت شرما، متعددعہدیدار، ریاستی وزراء اورریاست کے کئی حصوں سے عام لوگ یہاں موجود ہوں گے۔

نریندر مودی اس موقع پر ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ اجین میں تقریباً دو گھنٹے گزارنے کے بعد مسٹرمودی اندور کے راستے دہلی واپس آئیں گے۔



نریندر مودی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے لکھا، ’’عقیدہ اور روحانیت کا مقدس شہر اُجین ایک تاریخی لمحے کا گواہ بننے جا رہا ہے۔ آج شام یہاں عظیم اور دویہ شری مہاکال لوک کو قوم کے نام وقف کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ ہر ہر مہادیو"

مزید پڑھیں:PM Modi On Kashmir Issue کشمیر کا مسئلہ سردار پٹیل کی نقش قدم پر چل کر حل کیا، وزیر اعظم

دریں اثنا، نریندر مودی کے دورے کے پیش نظر اندور اور اجین میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔