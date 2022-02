نئی دہلی: معروف عالمِ دین اور مرکز حضرت نظام الدین کے سابق شیخ الحدیث مولانا الیاس صاحب کا آج تقریباً 90 سال کی عمر میں انتقال ہوگیا۔ وہ کافی دنوں سے علیل تھے، ان کے انتقال سے ان کے چاہنے والوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ Maulana Ilyas Passed Away

مولانا الیاس مرحوم کے منجھلے صاحبزادے اور زید کالج کے ذمہ دار مولانا ہارون ندوی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ مولانا الیاس صاحب کی پندرہ دن قبل طبیعت خراب ہوئی تھی، اس دوران کورونا وغیرہ کا چیک اپ کرایا گیا، جو منفی رپورٹ آئی اور طبیعت میں افاقہ بھی ہوگیا لیکن کل اچانک طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور ڈاکٹروں نے انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا اور آج 8 فروری بروز منگل سہ پہر چار بجے انتقال ہوگیا۔

انہوں نے بتایا کہ ان کی نماز جنازہ کل صبح 11 بجے چونسٹھ کھمبا بستی حضرت نظام الدین اولیا میں ادا کی جائے گی جب کہ تدفین قبرستان پنج پیران میں ہوگی۔ مولانا ہارون نے کہا کہ مولانا مرحوم کا جسد خاکی شاہین باغ کے زید کالج میں رکھا گیا ہے، جو صاحبان دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ زید کالج میں آکر دیدار کرسکتے ہیں۔

وہیں مولانا الیاس کے قریب اور مولانا ہارون کے دوست لقمان چودھری نے کہا کہ مولانا الیاس نصف درجن کتابوں کے مصنف تھے اور عربی زبان پر مہارت رکھتے تھے، وہ بڑھاپے میں بھی صحت مند تھے اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔