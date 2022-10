سندھ: پاکستان کے سندھ علاقے میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک مسافر بس میں بھیانک آگ لگ گئی جس کے سبب تقریبا 11 افراد ہلاک ہوگئے ہیں جب کہ دیگر کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ ایک مقامی حکام نے بتایا کہ بس سے 11 لاشیں نکال لی گئی ہیں جن میں آٹھ بچے بھی شامل ہیں۔ یہ تمام افراد کراچی سے خیرپور ناتھن شاہ واپس جا رہے تھے۔ Many dead as bus catches fire in Pakistan

مزید پڑھیں:۔ Kalaburagi Road Accident : مسافر بس میں آگ لگنے سے آٹھ افراد ہلاک، 12 زخمی

حکام کے مطابق ایئرکنڈیشنگ نظام میں خرابی کی وجہ سے مسافر بس میں آگ لگی، جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے، زخمیوں کو اسپتال میں منتقل کردیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے۔ Many dead as bus catches fire in Pakistan