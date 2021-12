آج منیش تیواری نے لوک سبھا میں ایک پرائیویٹ ممبر بل Private member bill in Lok Sabha پیش کیا ہے او مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے اس بل کو سرکاری بل کے طورپر پیش کئے جانے کی اپیل کی ہے، جو ایک مرکز کے زیرانتظام ریاست کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں نمائندگی Representation in the Upper House of Parliament سے متعلق ہے۔آئین کے مطابق According to Constitution پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کو نمائندگیRepresentation of Centrally Administered States دیتا ہے۔

انہوں نے تجویز پیش کی کہ چنڈی گڑھ میونسپل کارپوریشن سے راجیہ سبھا کے اراکین کو منتخب کرنے کے لیے ایک الیکٹورل کالج قائم کر سکتا ہے، جیسا کہ دہلی میٹروپولیٹن کونسل 1966 سے 1990 تک دہلی سے تین نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے الیکٹورل کالج کے طور پر کام کرتی تھی۔

انہوں نے بتایا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں پڈوچیری اور جموں و کشمیر کو راجیہ سبھا میں نمائندگی ملی ہے۔ جبکہ چنڈی گڑھ، لداخ، دادرا اور نگر حویلی، دمن اور دیو، انڈمان اور نکوبار جزائر، لکش و دیپ کو نمائندگی ملنا باقی ہے۔ انہوں نے راجیہ سبھا میں خاص طور پر چنڈی گڑھ کو نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔

یواین آئی