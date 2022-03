منی پور کے چھ اضلاع کی 22 اسمبلی سیٹوں پر ووٹرز 92 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ Manipur Assembly polls 2nd phase

چیف الیکٹورل آفیسر راجیش اگروال نے کہا کہ 'کووڈ-19 کے حفاظتی پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے 1247 پولنگ بوتھ پر ووٹنگ کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ Rajesh Agrawal on Manipur Assembly Elections

دوسرے مرحلے کے انتخابی میدان میں تین بار کے وزیر اعلیٰ او ای بوبی سنگھ اور سابق نائب وزیر اعلیٰ گئیکھنگم گنگمی شامل ہیں۔ دونوں کانگریس کے امیدوار ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی اور شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔

واضح رہے کہ منی پور اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 85.14 فیصد ووٹنگ ہوئی تھی۔ Total Voting Percentage in first phase of Manipur Assembly elections