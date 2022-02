امریکہ نے ملیشیا سمیت چار ایشیائی ممالک کو سفر کے لیے سب سے زیادہ خطرے والے مقامات کی فہرست میں شامل کیا۔ یو ایس سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن (سی ڈی سی) نے منگل کو بھوٹان، برونائی، ایران اور ملیشیا کو چوتھی کیٹیگری میں شامل کیا۔ US has Listed Malaysia as a High-Risk



سی ڈی سی کسی ملک کو چوتھے کیٹیگری میں تب درج کرتا ہے جب اس نے پچھلے 28 دنوں میں فی 100,000 آبادی میں 500 سے زیادہ کورونا وائرس کے کیسز ریکارڈ کیے ہوں۔



رپورٹ کے مطابق اس وقت 140 ممالک سی ڈی سی کی چوتھی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ یہ فہرست دنیا بھر میں اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ جنوری کے آغاز میں اس فہرست میں صرف 80 ممالک کے نام تھے۔

مزید پڑھیں:

Ukraine Russia Tension: امریکہ اپنی فوج یوکرین نہیں بھیجے گا لیکن یوکرین کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا





گزشتہ ہفتے جنوبی کوریا اور فرانسیسی پولینیشیا کو چوتھے درجے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ سی این این کے مطابق، میکسیکو، کینیڈا، فرانس، پیرو، سنگاپور اور اسپین بھی طویل عرصے سے اس زمرے میں شامل ہیں۔ برطانیہ جولائی 2021 سے اس فہرست میں موجود ہے۔



(یو این آئی)