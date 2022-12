پرتھ:رکی پونٹنگ کو آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کمنٹری کرتے ہوئے سینے میں شدید درد ہوا تھا، جس کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا۔Justin Langer And Chris Jones Help To Ricky Ponting To Admit In Hospital

پونٹنگ نے چینل سیون کو بتایاکہ میں نے کل بہت سے لوگوں کو ڈرایا اور یہ میرے لیے بھی ایک خوفناک لمحہ تھا۔ میں کمنٹری باکس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے سینے میں شدید درد ہوا۔ میں نے درد کو دبانے اور نظر انداز کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں کمنٹری کرتے وقت اسے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا۔"

پونٹنگ نے کہاکہ یہ میرے ساتھ دو بار ہوا ہے۔ کمنٹری باکس میں اپنے وقت کے اختتام پر میں پاس آؤٹ ہو گیا اور چکر آنے کی وجہ سے بینچ کا سہارا لیا۔ باہر جاتے ہوئے میں نے لینگر کو اپنے درد کے بارے میں بتایا جسے کرس جونز نے بھی سنا۔ انہوں نے مجھے فوراً وہاں سے نکالا اور 10-15 منٹ بعد میں ہسپتال میں اپنا علاج کروا رہا تھا۔

انہوں نے کہاکہ

میں آج اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں اہم بات یہ ہے کہ میں اپنا مسئلہ لینگر کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میرا دوست میرا خیال رکھتا ہے۔ میری عمر کے لوگ اپنی صحت کے بارے میں بات کرنے یا بولنے میں تھوڑا ہچکچاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے کل ایک بہت اہم سبق سیکھا، خاص طور پر اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ پچھلے 12-18 مہینوں میں ہمارے قریبی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔

راڈ مارش، ڈین جونز اور شین وارن کی حالیہ اموات اور ڈیرن لیمن اور ریان کیمبل کے دل کا دورہ پڑنے سے بہت سے آسٹریلوی کھلاڑی صحت کے بارے میں ہوش میں آ گئے ہیں۔

پونٹنگ اور لیہمن سمیت آسٹریلیا کے کئی عظیم کھلاڑیوں نے ایک حالیہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ مارش، وارن اور اینڈریو سائمنڈز کی موت کے بعد وہ اپنا اور ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھیں گے۔