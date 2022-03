یوکرین میں بھارتی سفارت خانے نے بدھ کے روز ایک نئی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ Fresh Advisory of The Indian Embassy in Ukraine

جس میں یوکرین میں ہندوستانی سفارت خانے نے بھارتیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد خارکیف کو چھوڑ کر Pesochin، Babaye اور Bezlyudovka کے علاقوں کی جانب چلے جائیں۔

سفارتخانے نے کہا، "اپنی حفاظت اور سلامتی کے لیے خراب ہوتی ہوئی صورت حال کے پیش نظر انہیں فوری طور پر خارکیف کو چھوڑنا چاہیے اور کسی بی طرح سے انہیں آج یوکرینی وقت کے مطابق شام 6 بجے تک مذکورہ بستیوں تک پہنچ جانا چاہیے،"۔

ایڈوائزری میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جگہیں کہاں ہیں لیکن گوگل میپس کے مطابق یہ خارکیف کے مضافات میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ایڈوائزری خارکیف میں روسی اور یوکرینی افواج کے درمیان شدید لڑائی کے درمیان سامنے آئی ہے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ خارکیف کے نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں چوتھے سال کے میڈیکل کے طالب علم نوین شیکھرپا کا منگل کے روز شدید گولہ باری میں ہلاک ہوگیا تھا۔ جنگ زدہ ملک میں پھنسے ایک اور ہندوستانی طالب علم کی آج بیماری کی وجہ سے موت ہوگئی۔