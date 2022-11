میرٹھ: ریاست اترپردیش کے ضلع میرٹھ میں ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک شخص نے اپنی بیوی کی پٹائی کرکے اس کی ناک توڑ ڈالی۔ متاثرہ کا کہنا ہے کہ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے تین بیٹیوں کو جنم دیا۔ بیوی کا الزام ہے کہ تین بیٹیاں پیدا کرنے سے ناراض ہوکر اس کے شوہر نے ایک بیٹی کو 10 ہزار روپے میں فروخت کر دیا تھا، جس کی بیوی مخالفت کر رہی تھی۔ مخالفت کرنے پر شوہر نے بیوی کو لاٹھیوں سے مارا اور اس کی ناک توڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ The husband beat his wife with a stick and broke her nose in meerut

شوہر نے بیوی کو لاٹھی سے پیٹ کر اس کی ناک توڑ دی

مزید پڑھیں:۔ شوہر نے بیوی کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کیا

واضح رہے کہ میرٹھ کے صدر بازار تھانا علاقے کی رہنے والی ریشما کا نکاح دس سال قبل دہلی میں ہوا تھا۔ ریشما کے مطابق ان کا شوہر شادی کے بعد سے ہی جہیز کا مطالبہ کرکے اس کو پریشان کرتا تھا۔ اس درمیان اس کی تین بیٹیاں پیدا ہوئیں، جس سے وہ کافی ناراض رہتا تھا۔ شوہر نے ایک بیٹی کو 10 ہزار روپے میں فروخت کردیا تھا۔ جب اس کی اطلاع بیوی کو ملی تو اس نے کافی مخالفت کی۔ اسی بات سے ناراض ہوکر شوہر نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور اس کی ناک توڑ ڈالی۔ اس معاملہ کی شکایت لیکر متاثرہ مقامی تھانہ صدر بازار پہنچی، جہاں اس کی شکایت نہیں درج کی گئی۔ اس کے بعد وہ ایس ایس پی آفس پہنچی۔ پولیس اب اس معاملے کی جانچ کرکے کارروائی کی بات کہہ رہی ہے۔