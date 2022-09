راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے بدھ کے روز حکمراں بی جے پی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ملک میں ذات پات اور مذہب کے نام پر نفرت پھیلائی جارہی ہے اور اگر اسے روکا نہیں گیا تو یہ خانہ جنگی کا باعث بن سکتی ہے۔ کنیا کماری سے کشمیر تک کانگریس پارٹی کی 3,570 کلومیٹر طویل 'بھارت جوڈو یاترا' کے آغاز سے قبل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اشوک گہلوت نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا مقام اور فائل دونوں راہل گاندھی کے دوبارہ صدر بننے کے حق میں ہے۔ Hate can lead to civil war if not controlled says CM Ashok Gehlot

انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں ہم سب مل کر کام کریں گے۔ ملک کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں اور اگر راہل گاندھی پارٹی سربراہ بنتے ہیں تو ان مسائل سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 'بھارت جوڑو' کا نعرہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ملک میں آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ نفرت، تناؤ اور تشدد کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک اس بارے میں فکر مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپیل کریں کہ لوگوں میں محبت، بھائی چارہ اور ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے اور تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن افسوس انہوں نے اب تک ایسا نہیں کیا ہے۔

اشوک گہلوت نے کہا کہ ملک میں بہت پولرائزیشن ہے، ذات پات اور مذہب کے نام پر نفرت پیدا کی گئی ہے۔ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو یہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بہتر عقل غالب ہو سکتی ہے۔ راہل گاندھی عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے۔