کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو چلانا اور عوام سے جڑے مسائل پر بات کرنا حکومت کی ذمہ داری It is the responsibility of the government to run the parliament and talk about issues related to the people ہے۔ پیر کےروز گاندھی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں نامہ نگاروں سے کہا کہ پارلیمنٹ کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اپوزیشن کے ذریعہ اٹھائے گئے عوام سے جڑے مسائل پر ایوان میں بحث ہونی چاہئے، لیکن حکومت نہ تو اپوزیشن کوبولنے دیتی ہے اور نہ ہی ایوان چلاپارہی ہے۔



گاندھی نے کہا کہ ان کی پارٹی کسانوں اور عوام کے دیگر مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھانا چاہتی ہے The party wants to raise other issues of farmers and people in Parliament لیکن حکومت موقع نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ وہ ملک کے عام لوگوں کے لیے کام کریں گے۔

کانگریس رہنما نے کہا کہ لداخ کے لوگوں میں ریاست کا درجہ دینے کے معاملے پر کافی غصہ ہے اور وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں تحریک التوا بھی دی تھی لیکن بدقسمتی سے حکومت عوامی مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کا موقع نہیں دے رہی۔



انہوں نے کہا کہ وہ لداخ کے لوگوں کو پیغام Message to the people of Ladakh دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ ان کے درد کو سمجھتے ہیں اور ان کے مسئلے کو اٹھاتے رہیں گے اور ہر وقت ان کے ساتھ کھڑا رہیں گے۔



گاندھی نے اس سلسلے میں ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ ”یہ کیسی حکومت ہے جسے ایوان کو سنبھالنا نہیں آتا۔ ہم مہنگائی، لکھیم پور، ایم ایس پی، لداخ، پیگاسس، معطل ارکان پارلیمان جیسے مسائل پر اپنی آواز اٹھانا نہیں روک سکتے۔اگر آپ میں ہمت ہے تو بحث ہونے دو۔"





یو این آئی