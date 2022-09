دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن 'گوگل' نے جمعرات کو مشہور گلوکار، موسیقار اور فلم ساز بھوپین ہزاریکا کو ان کی 96 ویں یوم پیدائش پر ایک خوبصورت ڈوڈل بنا کر دلی خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

Google Doodle pays tribute to legendary Assamese singer on his birth anniversary

سرچ انجن نے اپنے ہوم پیج پر ہارمونیم بجانے والے مشہور گلوکار کا ڈوڈل بنایا ہے جو رنگین ہے اور اس کے ساتھ ایک مائیک بھی رکھا ہوا ہے۔

اس وقت کے صدر رام ناتھ کووند نے مسٹر ہزاریکا کو سال 2019 میں ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز 'بھارت رتن' سے نوازا تھا۔ مسٹر ہزاریکا ایک گلوکار اور معروف شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فلم پروڈیوسر بھی تھے۔ وہ 8 ستمبر 1926 کو پیدا ہوئے اور 5 نومبر 2011 کو انتقال ہوا۔

مسٹر ہزاریکا انسانیت اور عالمگیر بھائی چارے سے بھرے گانوں کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے گیتوں کا استعمال معاشرے کو سچائی سے بیدار کرنے کے لیے کیا۔ انہوں نے بنیادی طور پر آسامی زبان میں گانے لکھے اور گائے۔

مسٹر ہزاریکا بہت چھوٹے تھے جب ان کی موسیقی کی صلاحیتوں نے معروف آسامی گیت نگار جیوتی پرساد اگروال اور فلم پروڈیوسر بشنو پرساد رابھا کی توجہ حاصل کی۔ دونوں آسام کی بھرپور ثقافتی تاریخ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے پہلا گانا ریکارڈ کرنے میں مسٹر ہزاریکا کی مدد کی۔ اس وقت مسٹر ہزاریکا صرف 10 سال کے تھے اور انہوں نے اپنے میوزک کیریئر کا آغاز کیا۔ مسٹر ہزاریکا نے بارہ سال کی عمر میں دو فلموں کے لیے گانے لکھے اور ریکارڈ کروائے تھے۔ فلموں کے نام تھے اندرمالتی: کاکسوٹ کولوسی لوئی، اور بسو بیجوئی نوجوان۔

مسٹر ہزاریکا مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ مقبول تھے۔ انہوں نے آسام اور شمال مشرقی ہندوستان کی ثقافت اور لوک موسیقی کو ہندی سنیما میں متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔

یواین آئی۔