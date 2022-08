بلود: ریاست چھتیس گڑھ کے بلود شہر میں چلنے والے سوامی آتمانند گورنمنٹ انگلش اسکول Atmanand School of Balod کی طالبہ نرگس خان اپنے اسکول کے لیے فخر بن کر ابھر رہی ہیں۔ ان کے والد کی امیدوں کی پرواز پر چھتیس گڑھ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن اور حکومت چھتیس گڑھ نے مہر لگا دی کر دی ہے۔ دراصل ساتویں جماعت میں پڑھنے والی نرگس خان اب خصوصی اجازت سے دسویں جماعت کا امتحان دیں گی۔

ساتوں کی طالبہ دسویں جماعت کا امتحان دے گی

قابل ذکر ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے دسویں جماعت کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت مانگی تھی Seventh student will give tenth paper۔ دورہ بلود کے دوران وزیر اعلیٰ نے اس کے لیے رضامندی بھی دی تھی۔ اب باضابطہ طور پر اجازت جاری کر دی گئی ہے۔ بچی کے اساتذہ نے بتایا کہ نرگس ٹفن کے بعد ہمارے پاس آتی تھی اور دسویں کی پڑھائی اور ہوم ورک کرتی تھی۔



والد نے اجازت مانگی تھی: ساتویں جماعت کی طالبہ نرگس نے معلومات دیتے ہوئے کہا کہ اس کے والد نے ان کی پڑھائی کو سمجھا اور فیصلہ کیا کہ میری بیٹی اب دسویں کا امتحان دے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ نرگس بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ اسکول میں موجود سبھی ٹیچر نے کہا کہ نرگس کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے اور ہمیں فخر ہوگا کہ وہ دسویں جماعت کا امتحان دےگی۔



سکریٹری نے دی اجازت: بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن چھتیس گڑھ Board of Secondary Education Chhattisgarh کے سکریٹری پروفیسر وی کے گوئل نے نرگس کو دسویں کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے۔ نرگس خان کو آئندہ سیشن 2023 کے ہائی اسکول امتحان میں شامل کیا جائے گا۔ بورڈ آف ایجوکیشن کی جانب سے باضابطہ اجازت بھیج دی گئی ہے اور نرگس بطور سیلف اسٹڈی امیدوار شامل ہوں گی۔Girl Of Class Seven To Give 10th Exam

محکمہ خزانہ اور ایگزیکٹو نے یہ فیصلہ لیا: نرگس خان کی تاریخ پیدائش 12 جون 2010 ہے اور یکم جولائی 2022 کو وہ 12 سال 19 دن کی ہو جائیں گی۔ ان کی درخواست پر ایگزیکٹو اینڈ فنانس کمیٹی نے آئی کیو لیول کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔

نرگس افسر بننا چاہتی ہے: بلود شہر کے سوامی اتمانند ودیالیہ میں پڑھنے والی طالبہ نرگس خان نے بتایا کہ "وہ دسویں جماعت کا امتحان دینا چاہتی ہے اور اسے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ سائنس اور ریاضی نرگس کا پسندیدہ مضمون ہے۔ نرگس کا اعتماد اتنا مضبوط ہے کہ اس نے کہا کہ وہ نہ صرف یو پی ایس سی کا امتحان دے کر کلکٹر بننا چاہتی ہیں بلکہ وہ ریاست کی چیف سکریٹری بننا چاہتی ہیں۔ Girl Of Class Seven To Give 10th Exam