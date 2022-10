بنگلور: کرناٹک میں ممانعت تبدیلی مذہب کا قانون لاگو ہونے کے بعد تبدیلی مذہب کا پہلا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ اتر پردیش کی ایک 18 سالہ لڑکی کا شادی کے وعدے پر مذہب تبدیل کیا گیا اور سید معین نامی شخص کو یشونتا پور پولس نے گرفتار کر لیا ہے۔ First Case of Anti Conversion Law in Karnataka لڑکی کے خاندان کا اصل تعلق اتر پردیش کے گورکھپور سے ہے۔ نوجوان خاتون کے والد پینٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس کی والدہ گھریلو خاتون ہیں۔ دو بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ، نوجوان خاتون گزشتہ 15 سال سے یشونتا پور کے تحت بی کے نگر میں رہتی تھی۔ والدین نے چھ ماہ قبل بیٹی کو اس شبہ پر متنبہ کیا تھا کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے نوجوان سے محبت کرتی ہے۔ Muslim Boy Arrested in Conversion Case

5 اکتوبر کو دکان پر گئی نوجوان خاتون گھر واپس نہیں آئی۔ اس پس منظر میں نوجوان خاتون کے اہل خانہ نے یشونتا پور پولس اسٹیشن میں گمشدگی کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ تاہم ایک ہفتے بعد نوجوان خاتون برقعہ پہن کر تھانے پہنچی۔ اپنی بیٹی کے رویے سے گھبرا کر والدین نے سید معین کے خلاف یشونتا پور پولس اسٹیشن میں ایک اور شکایت درج کرائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ اس نے شادی کا وعدہ کر کے اسے تبدیل کر دیا تھا۔معین اور نوجوان خاتون آپس میں پیار کرتے تھے۔ یہ الزام لگایا گیا کہ معین نے نوجوان عورت پر تبدیلی مذہب کا دباؤ ڈالا۔ خاتون کے والدین نے شکایت کی ہے کہ وہ جو معین کی باتوں پر یقین کر کے اس کے ساتھ گئی تھی، اس کا غیر قانونی طور پر مسجد میں مذہب تبدیل کر دیا گیا تھا۔فی الحال، یشاونتا پور پولس اسٹیشن میں تبدیلی قانون کے تحت ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ Anti Conversion Law in Karnataka

تبدیلی کی ممانعت کے قانون کے مطابق تبدیلی کے عمل کے لیے بہت سے قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ تبدیلی کرنے والے شخص کو پہلے ضلع کلکٹر کو درخواست دینا ہوگی۔ اس کے بعد ضلع کلکٹر اس شخص کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کی رائے لیتا ہے اور 30 ​​دن کی ڈیڈ لائن دیتا ہے۔ اگر وہ بغیر کسی دباؤ کے آزادانہ طور پر مذہب تبدیل کر رہے ہیں تو کلکٹر اجازت دے گا۔کسی دباؤ یا لالچ کی وجہ سے تبدیلی کی صورت میں ایف آئی آر درج کی جائے گی اور مذہب تبدیل کرنے میں مدد کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔اب اسی ایکٹ کے تحت معین اور اس کی مدد کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور معین اس وقت گرفتار ہے۔

یہ بھی پڑھیں: Alleged Forced Conversion of Dalit کرناٹک میں دلت کا جبرا تبدیل مذہب کرنے کا الزام، 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج