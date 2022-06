کابل، افغانستان: میڈیا رپورٹس کے مطابق، ہفتے کے روز افغانستان کے دارالحکومت میں کم از کم دو دھماکے ہوئے۔ Blasts in Afghanistan۔ شنہوا نیوز نے عینی شاہدین کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ کابل میں آج پولیس ڈسٹرکٹ میں سکھ مندر کے قریب ایک مصروف سڑک پر دھماکے ہوئے۔ کابل شہر کے علاقے کارتے پروان میں دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ اس واقعے کی نوعیت اور ہلاکتوں کے بارے میں تفصیلات ابھی معلوم نہیں ہیں،" طلوع نیوز نے بھی اس خبر کو ٹویٹ کیا۔ Explosion Near Gurudwara in Kabul Afghanistan

اس سے پہلے بھی 11 جون کو کابل میں دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ طلوع نیوز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دھماکہ کابل کے 10ویں ضلع میں باتخاک اسکوائر پر ہوا۔ اس سے قبل، پیر کے روز، کابل کے پولیس ڈسٹرکٹ-4 میں ایک دھماکہ ہوا جس میں دھماکہ خیز مواد ایک سائیکل پر رکھا گیا تھا، کابل سیکورٹی ڈیپارٹمنٹ نے یہ بتایا۔

طلوع نیوز نے رپورٹ کیا کہ سیکورٹی فورسز معاملے کی تحقیقات کے لیے علاقے میں پہنچ گئی ہیں۔ اس سے قبل 25 مئی کو بھی صوبہ بلخ کے دارالحکومت میں تین دھماکوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے تھے۔ دریں اثنا، اسی دن، کابل شہر میں مسجد شریف حضرت زکریا مسجد میں ہونے والے دھماکے میں حکام کے مطابق، کم از کم دو نمازی جاں بحق ہوئے تھے۔

افغانستان میں خواتین اور انسانی حقوق کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری نے بلخ اور کابل میں حملوں کے ردعمل میں کہا کہ طالبان کو لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانا اور مظالم کو روکنا چاہیے۔ امیری نے ٹویٹ کیا، "مزار اور کابل میں گھناؤنے حملوں کا مقصد معصوم افغانوں کو مزید تباہی پہنچانے کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے، جو کافی نقصان اٹھا چکے ہیں۔"

مزید برآں، اس سے قبل، کابل کے چوتھے پولیس ڈسٹرکٹ میں ایک ٹریفک چوک پر ہونے والے دھماکے میں حضرت زکریا مسجد میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور دیگر زخمی ہوئے تھے۔ طالبان کو داعش کی خراسان شاخ کی طرف سے شدید سیکورٹی خطرے کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ 2014 سے افغانستان میں سرگرم ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے افغانستان میں حالیہ حملوں کی مذمت کی تھی جس میں متعدد شہریوں کی جانیں گئیں، جن میں متعدد شہری ہلاک ہوئے۔ ہزارہ شیعہ برادری اور کئی بچے۔

شنہوا، اے این آئی

