ڈاکٹر کفیل خان کہتے ہیں کہ انہوں اپنی نئی کتاب 'دی گورکھپور ہسپتال ٹریجڈی' The Gorakhpur Hospital Tragedy' کے ذریعہ گورکھپور ہسپتال میں آکسیجن کی کمی سے بچوں کی موت کے سانحہ کی سچائی کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے Kafeel Khan Reveals All About the Gorakhpur Oxygen Tragedy۔ یہ کتاب بھارتی بازار میں دستیاب ہے۔

ویڈیو

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر کفیل خان نے کہا کہ' ان کی کتاب ''دی گورکھپور ہسپتال ٹریجڈی'' بازار میں آتے ہی یوپی پولیس حرکت میں آگئی ہے۔' انہوں نے پولیس کے ذریعے ان کی والدہ کو پریشان کرنے کا الزام بھی لگایا۔

بات چیت میں ڈاکٹر کفیل نے کہا کہ اُن کے ساتھ جو بھی ظلم ڈھایا گیا جس نازک حالات سے وہ اور اُن کے اہل خانہ دو چار ہوئے اُنہوں نے وہی سب اس کتاب میں لکھا ہے۔ یہ کتاب نہ فکشن ہے نہ کہانی ہے، بلکہ اُن کی آپ بیتی ہے۔ جسے مواد اور پختہ دستاویز کی بنیاد پر شائع کیا گیا ہے'۔

اپنی بات چیت میں ڈاکٹر کفیل نے کہا کہ' کتاب میں حکومت کی بے حسی کی حقیقت بیان کی ہے، تاکہ عوام، حکومت اور سرکاری محکموں میں ہونے والی بدعنوانیوں سے روشناس ہو سکیں'۔

اُنہوں نے کہا کہ' میڈیا کے ایک طبقے نے مجھے پہلے ہیرو بنایا، بعد میں ویلن بنا دیا۔ میں نے ان کے بارے میں بھی اس کتاب میں لکھا ہے'۔

ممبئی کے ہمارے نمائندے شاہد انصاری نے ڈاکٹر کفیل سے اتر پردیش میں ہونے والے انتخابات اور حکومت کی ناکامیوں سے متعلق کئی اہم موضوعات پر تفصیلی بات چیت کی ہے۔

