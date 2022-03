پہلگام: محمود احمد شاہ، ڈائرکٹر دستکاری اور ہینڈ لومز کشمیر نے پہلگام میں خصوصی ہینڈلوم ایکسپو نمائش Special Handloom Expo in Pahalgam کم سیل کا افتتاح کیا۔ یہ نمائش 24 مارچ سے 4 اپریل تک 'میرا ہینڈلوم مائی پرائیڈ' کے تھیم کے تحت منعقد کی جارہی ہے۔ نمائش کا انعقاد گورنمنٹ سینٹرل مارکیٹ کشمیر ہاٹ نے ڈائریکٹوریٹ آف ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لومز کشمیر کے تعاون سے کیا ہے، جس کی سرپرستی ڈیولپمنٹ کمشنر، ہینڈلومز منسٹری آف ٹیکسٹائل، نے کی ہے۔ My Handloom My Pride

مائی ہینڈلوم مائی پرائیڈ

نمائش میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے اسٹالز لگارکھے ہیں اور اسٹالز پر پشمینہ، رفال، کانی شال، کریول، جماور وغیرہ سے لے کر ہینڈلوم کی مختلف اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں نے ایکسپو میں شرکت کی اور نمائش میں موجود مختلف فن دستکاری کے نمونوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیاحوں کا کہنا تھا کہ وہ دستکاری کا مشاہدہ کر کے اور ان شاندار مصنوعات کی تیاری میں محنت کرنے والوں کی جدوجہد سے کافی خوش ہیں۔ انہوں نے مصنوعات کے معیاراور فنکاروں کی مہارت کو سراہا۔ انہوں نے منتظمین کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 'انہوں نے دستکاروں کو ان کے دستکاری کو ظاہر کرنے اور فروخت کو بڑھانے کے لیے ایسا آؤٹ لیٹ فراہم کیا۔ڈائریکٹر ایچ اینڈ ایچ کشمیر نے کہا کہ حکومت نے مقامی فن دستکاری کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں اور کاریگروں کو ان کے دستکاری کی نمائش کے لیے مختلف مقامات پر ایک جیسے پلیٹ فارم فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارکھندر جیسی اسکیمیں، برآمدات پر 10 فیصد مراعات وغیرہ کا مقصد زیادہ دلچسپی پیدا کرنا اور نہ صرف ملک کے دیگر حصوں میں بلکہ عالمی سطح پر کشمیری ہتھ کرگھوں کی فروخت کو بڑھانا ہے۔



انہوں نے کہا کہ گلمرگ، دہلی وغیرہ میں نمائشوں کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ اس فن دستکاری سے جڑے افراد اپنی مصنوعات کو براہ راست صارفین تک پہنچاسکیں۔ نمائش میں جوائنٹ ڈائریکٹر، ایچ اینڈ ایچ، ایس ڈی ایم پہلگام، ڈپٹی ڈائریکٹر، اے ڈی ایچ اینڈ ایچ اننت ناگ، دیگر حکام، سیاحوں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔