ایڈلیڈ:عالمی کپ ٹی20 کے سیمی فائنل سے قبل انگلینڈ کی ٹیم کو ڈیوڈ ملان کے زخمی ہونے پر دھچکا پہنچا ہے۔۔ سابق عالمی نمبر ایک ٹی-20 بلے باز ڈیوڈ ملان سری لنکا کے خلاف انگلینڈ کے آخری سپر 12 میچ کے دوران انجری کا شکار ہو گئے۔ ملان نے انجری کی وجہ سے بیٹنگ بھی نہیں کی۔ انگلینڈ نے اس میچ میں چار وکٹوں سے جیت درج کی۔Dawid Malan Unlikely To Play Against India In Semi Final In T20 World Cup

بی بی سی نے معین علی کے حوالے سے کہا کہ ظاہر ہے ملان ایک بڑے کھلاڑی ہیں۔ کئی سالوں سے وہ ہمارے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن سچ پوچھیں تو حالات بہت اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ اس کا کل اسکین ہوا تھا۔ ہم ابھی زیادہ نہیں جانتے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حالت بہت اچھی ہے۔"

انہوں نے کہا کہ اگر ملان ہندوستان کے خلاف نہیں کھیلتے ہیں تو فلپ سالٹ ان کی جگہ ٹیم الیون میں شامل ہوسکتے ہیں۔ تاہم بیٹنگ آرڈر میں نمبر تین کا کردار ادا کرنے کے لیے بین اسٹوکس پسندیدہ کھلاڑی ہیں۔ اسٹوکس نے سری لنکا کے خلاف بھی یہی کردار ادا کیا۔معین نے سیمی فائنل سے پہلے کہا تھا کہ ان کی ٹیم ہندوستان سے کمزور ہے۔

انہوں نے کہا، “انگلینڈ ایک کمزور ٹیم ہے (ہندوستان کے مقابلے)۔ ہندوستان پچھلے ایک سال سے اچھا کھیل رہا ہے اور اگر آپ صرف ٹورنامنٹ کو دیکھیں تو وہ اچھا کھیل رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ہندوستان کے مقابلے میں تھوڑا پیچھے ہیں۔Dawid Malan Unlikely To Play Against India In Semi Final In T20 World Cup