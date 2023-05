نئی دہلی: نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے افتتاح کے مسئلے پر مرکزی حکومت اپوزیشن پارٹیوں کی شدید تنقید کے نشانے پر ہے۔ جمعرات کو کانگریس جنرل سکریٹری اور پارٹی کے میڈیا انچارج جے رام رمیش نے اس سلسلے میں ایک اور ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کل (بدھ کو) صدر دروپدی مرمو نے رانچی میں جھارکھنڈ ہائی کورٹ کمپلیکس میں ملک کے سب سے بڑے جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ یہ ایک آدمی کا تکبر اور خود کو فروغ دینے کی خواہش ہے جس نے پہلی قبائلی خاتون صدر کو 28 مئی کو نئی دہلی میں نئے پارلیمنٹ ہاؤس کا افتتاح کرنے کا آئینی استحقاق دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اشوکا دی گریٹ، اکبر دی گریٹ، مودی دی ان آگوریٹ۔Ashoka the Great, Akbar the Great, Modi the Inaugrate

اس سے پہلے، ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا نے بدھ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کا افتتاح کرنے کے ان کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے اپنے پیسوں سے بنائے گئے گھر کا 'گرہ پرویش' نہیں ہے۔ وزیراعظم 28 مئی کو نئے پارلیمنٹ ہاؤس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں موئترا نے کہا کہ درجہ بندی کے مطابق بھارت کے صدر پہلے نمبر پر، نائب صدر دوسرے نمبر پر اور وزیر اعظم تیسرے نمبر پر ہیں۔

انہوں نے کہا کہ حکومت آئینی شائستگی سے بے پرواہ ہے۔ یہ مودی جی کے اپنے پیسوں سے بنائے گئے گھر کی ہاؤس وارمنگ تقریب نہیں ہے۔ ترنمول کانگریس 28 مئی کے (افتتاحی) پروگرام میں شرکت نہیں کرے گی۔ بی جے پی کے لیے نیک خواہشات۔ صدر دروپدی مرمو کے بجائے وزیر اعظم کے ذریعہ نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے افتتاح پر اعتراض کرتے ہوئے ٹی ایم سی نے تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر اس تقریب کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی افتتاحی تقریب کو لے کر حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ حکمران جماعت جہاں وزیر اعظم کی جانب سے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے افتتاح کو جائز ٹھہرا رہی ہے، وہیں اپوزیشن اسے صدر مملکت اور جمہوری روایات کی توہین قرار دے رہی ہے۔ جمعرات کو ایک اور اپوزیشن جماعت نے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی افتتاحی تقریب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اب کانگریس، جے ڈی یو، ٹی ایم سی سمیت 20 سیاسی جماعتوں نے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی افتتاحی تقریب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔