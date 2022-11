کولگام: جموں و کشمیر کے ضلع کولگام میں قبائلی امور کے محکمہ نے آج ڈی آئی ای ٹی کی جانب سے ایک بیداری ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ کا مقصد جموں و کشمیر میں درج فہرست قبائل کی بہتری کے لیے چل رہی اسکیموں کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس ورکشاپ میں ڈی ڈی سی کے چیئرمین محمد افضل، ڈی ڈی سی اراکین، بی ڈی سی کے چیئرپرسنز، جی ڈی سی کے پرنسپلز، ایچ ایس ایس، آئی ٹی آئیز، سی ای او، زیڈ ای اوز سمیت مختلف اداروں کے فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قبائلی امور کے افسر جاوید احمد نے کہا کہ اس بیداری کیمپ کے انعقاد کا مقصد تعلیمی اداروں کے سربراہان کو درج فہرست قبائل کی بہتری کے لیے جاری اسکیموں کے بارے میں معلومات پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایس ٹی کمیونٹی کی ترقی کے لیے 12 اسکیمیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قبائلی امور کا محکمہ تیز رفتار ترقی کے لئے ہر ضلع میں بڑی تعداد میں ایس ٹی آبادی والے دو کلسٹر گاؤں کو گود لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شعبے بشمول صحت، تعلیم، بجلی اور پانی کی فراہمی، روڈ کنیکٹیویٹی، سکل اپ گریڈیشن وغیرہ میں قبائلی برادریوں کو فوائد کی فراہمی کو یقینی بنانے پر خصوصی زور دیا جا رہا ہے۔Conduct awareness workshop on schemes in Kulgam





اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کولگام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کے سربراہان کا یہ اخلاقی اور قانونی فرض ہے کہ وہ مختلف سکیموں میں ایس ٹی طلبہ کو آگاہ کریں اور ان کا اندراج کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایس ٹی برادری کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والی آبادی کی مردم شماری، موبائل ٹیچرز کی فراہمی، نقل و حمل کی سہولیات، قبائلی ایوارڈز، قبائلی تہواروں کا انعقاد، ہنر مندی کی تربیت، اسکالرشپ سکیم، بیداری کیمپوں کا انعقاد وغیرہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیداری کیمپوں کے انعقاد کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایس ٹی کمیونٹی کو سکیموں کے ذریعے دستیاب فوائد تک رسائی حاصل ہوسکے۔ انہوں نے کہا کہ اٹھائے گئے مسائل کو اعلیٰ حکام کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ریونیو عہدیداروں اور تعلیمی اداروں کے سربراہوں کو ہدایت دی کہ وہ اسکالرشپ اسکیموں میں ایس ٹی طلباء کے اندراج کے عمل کو تیز کریں۔