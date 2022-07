چنڈی گڑھ: ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے ضلع نوح کے تواڈو میں کان کنی مافیا DSP Killed By Mining Mafia کے ہاتھوں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سریندر سنگھ بشنوئی کے قتل پر تعزیت کرتے ہوئے انہیں شہید کا درجہ دینے، ان کے خاندان کو تمام فوائد کروڑوں روپے کی امداد اور خاندان کے ایک فرد کو نوکری دینے کا اعلان CM Khattar announces One crore compensation to kin of DSP کیا۔

منوہر لال کھٹر نے کہا کہ اس کے علاوہ پولیس محکمہ کی طرف سے دیے جانے والے تمام فوائد خاندان کو دیے جائیں گے۔ اگر ان کا سیلری اکاؤنٹ ایچ ڈی ایف سی بینک میں ہے تو انہیں بینک کی اسکیم کے تحت فوائد ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دکھ کی اس گھڑی میں بشنوئی کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ انل وج نے بھی بشنائی کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کان کنی مافیا کے ساتھ سختی سے نمٹے گی۔ واضح رہے کہ اس معاملے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ Haryana DSP Murder Case

واضح رہے کہ ہریانہ کے نوح ضلع میں غیر قانونی کانکنی مافیا نے ڈی ایس پی کو ڈمپر سے کچل دیا جس میں ان کی موت ہوگئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تواڈو ڈی ایس پی سریندر سنگھ غیر قانونی کانکنی مافیا پر چھاپہ مارنے گئے تھے۔ DSP Killed by Mining Mafia

یو این آئی