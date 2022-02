بارہ بنکی: ریاست اترپردیش کے اسمبلی انتخابات کے پانچوے مرحلے کے لئے تشہیر مہم تیز ہو گئی ہے۔ تمام پارٹیاں عوام کو اپنی جانب راغب کرنے کے لئے انتخابی مہم میں زور و شور سے مصروف ہیں۔ اسی کے پیش نظر آزاد سماج پارٹی کے صدر چندر شیکھر آزاد نے منگل کو بارہ بنکی ضلع میں تین ریلیوں سے خطاب کیا. اس دوران انہوں نے اپنے ووٹرس میں جوش بھرتے ہوئے کہا کہ پیسے والی پارٹیاں غریب لوگوں کا حوصلہ نہیں توڑ سکتیں۔ Azad Samaj Party in UP Election





بارہ بنکی کی زیدپور اسمبلی نشست سے ان کی پارٹی سے اتحاد کے امیدوار روی راوت کی حمایت میں انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے چندر شیکھر راون نے کہا کہ جمہوریت کی طاقت جب کمزور طبقوں کو ملی تو امیروں کو اچھا نہیں لگا۔ اس لیے بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ سیاسی اقتدار وہ کنجی ہے جس کے ذریعہ آپ اپنی تمام پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں۔

'پسے والی پارٹیاں غریبوں کا حوصلہ نہیں توڑ سکتیں'

راون نے مزید کہا کہ آج ایک جانب پیسے والی پارٹیاں ہیں اور دوسری جانب آپ لوگ ہیں۔ آج بھی آپ لوگوں کے پاس ووٹ کی طاقت ہے۔ اس طاقت کو سمجھتے ہوئے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کی آواز بن سکیں ناکہ ان امیدواروں کو ووٹ دیں جو جیتنے کے بعد پانچ سال تک گھر میں بیٹھے رہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں اور جو آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اس کا ساتھ دیں۔