راولپنڈی:راولپینڈی میں کھیلے گئے سنسنی خیز ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو جیت کے لئے 343 رنز کا ہدف دیا جس کے جواب میں پاکستان 268 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا۔

اسٹوکس نے میچ کے بعد کہاکہ آج ہم خوش قسمت تھے کہ گیند کو ریورس سوئنگ کروایا۔ آج جیمز اینڈرسن اور اولی رابنسن شاندار تھے۔ ان کے آؤٹ ہونے سے تقریباً آٹھ منٹ پہلے ہم جیت چکے ہوتے۔ یہ شاید انگلینڈ کی اب تک کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک ہے۔

پاکستان نے پانچویں دن کا کھیل ختم ہونے سے تقریباً 35 منٹ قبل تک 264 رنز پر نو وکٹیں گنوا دی تھیں۔ نسیم شاہ اور محمد علی کی آخری جوڑی نے وکٹ پر آدھا گھنٹہ ایک ساتھ گزارا لیکن جیک لیچ نے نسیم کو آؤٹ کر کے انگلینڈ کو تاریخی فتح دلائی۔

اسٹوکس نے کہاکہ "ہم یہاں پاکستان آکر دلچسپ کرکٹ کے اپنے منتر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ مجھے یا ڈریسنگ روم کو ڈرا کھیلنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس طرح کی وکٹ پر حملہ آور شاٹس کھیلنے کے لیے پاکستانی بلے بازوں کو لبھانا پڑا۔

انگلینڈ نے پاکستانی سرزمین پر 22 سال بعد کامیابی حاصل کی ہے جبکہ اس کی آخری جیت 2000 میں ناصر حسین کی کپتانی میں ہوئی تھی۔