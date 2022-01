کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ ملک میں نفرت پھیلانے کی سازش کی جارہی ہے Conspiracy is Being Hatched to Spread Hatred in the Country اور آئندہ اسمبلی انتخابات Upcoming Assembly Elections اس نفرت کو شکست دینے کا صحیح وقت ہے۔ راہل گاندھی نے اس تعلق سے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ 'نفرت کو شکست دینے کا صحیح وقت، اس کے ساتھ ہی انہوں نے الیکشن 2022 کو ہیش ٹیگ کیا ہے۔

انتخابات 2022 نفرت کو شکست دینے کا صحیح موقع ہے

کانگریس پارٹی مسلسل بھارتیہ جنتا پارٹی پر ملک میں نفرت پھیلانے کا الزام لگا کر حملہ کر رہی ہے۔ حال ہی میں کانگریس نے 'ٹیک فوگ ایپ' کے معاملے پر حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ایپ کے ذریعے ملک میں نفرت پھیلانے کا کام کیا جارہا ہے۔



کانگریس پارٹی نے اپنے آفیشل ہینڈل پر بھی ٹویٹ کیاکہ بی جے پی کا نفرتی ایجنڈہ ملک کی ہم آہنگی کو زہر آلود کر رہا ہے۔ بی جے پی اپنے سیاسی فائدے کے لیے ملک میں نفرت، تشدد اور انتہا پسندی کو ہوا دے رہی ہے۔ بی جے پی کو ملک کے باشندوں کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔

بی جے پی سوشل میڈیا ٹیک فوگ پر منحصر ہے اور اس خطرناک ایپ کے ذریعے بی جے پی سماج میں نفرت کا زہر گھول رہی ہے۔ ٹیک فوگ کوئی ایپ نہیں بلکہ بی جے پی کی پروپیگنڈہ مشینری کا ہتھیار ہے، جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔



یو این آئی