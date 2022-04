اناؤ: بنگارماؤ کوتوالی علاقے میں لکھنؤ-آگرہ ایکسپریس وے پر بدھ کی رات ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ایک تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر پلٹ گئی۔ جس کی وجہ سے کار میں سوار 9 افراد شدید زخمی ہوگئے۔ آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر گزرنے والے لوگوں نے پولیس کو حادثے کی اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے سبھی کو بنگرماؤ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں داخل کرایا، جہاں ڈاکٹروں نے تین کو مردہ قرار دیا۔ جبکہ چھ کو ڈسٹرکٹ ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ Three killed, Six Injured In Road Accident