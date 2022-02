علیگڑھ مسلم یونیورسٹی میں حضرت علیؓ کے یوم ولادت Birthday of Hazrat Ali پر علی سوسائٹی کے زیر اہتمام حسب روایت ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے حضرت علیؓ کی شجاعت، سخاوت، اخلاق، تقوی، صبر وتصوف اور علم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ' حضرت علیؓ کی زندگی اور ان کا کردار سبھی کے لیے مشعل راہ ہے۔

تقریب کے مہمان خصوصی مولانا سید محمد رضوی (اسلامی شیعہ اثنا عشری جماعت، ٹورانٹو، کناڈا) نے کہا کہ حضرت علیؓ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ Whole Life of Hazrat Ali is a Perfect Example for Us ہے۔ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کے دور خلافت میں مجموعی ترقی ہوئی اور ہر ایک کو غذا، لباس اور رہائش کی سہولت میسر تھی۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ سادگی سے زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔

مولانا رضوی نے علیؓ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 'حضرت علیؓ نے علم کو پھیلانے اور حاصل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ علیؓ نے فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جب کہ تمہیں مال کی حفاظت کرنی ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حکمراں ہے، جب کہ دولت پر حکمرانی کی جاتی ہے'۔مولانا محمد رضوی نے اس بات پر زور دیا کہ علیؓ نہ صرف علم حاصل کرنے اور اس کی توسیع پر یقین رکھتے تھے، بلکہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کا سب سے مکمل تحفہ علم پر مبنی زندگی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسان کی عقل اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اسلام میں انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف قرار دیا گیا۔صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے کہا کہ اسلامی کلینڈر میں ماہ رجب کی 13 تاریخ کو حضرت علیؓ کی ولادت ایک منفرد واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علیؓ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، جو مقدس مقام ہے'۔انہوں نے کہا کہ علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام حضرت علیؓ کے نام سے منسوب ہے ساتھ ہی علم کے حوالے سے یہ ملک کے اعلیٰ تعلیمی مراکز میں سے ایک ہے۔وائس چانسلر نے کہا کہ 'حضرت علیؓ کی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی اور ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی'۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بلند مقام کے باوجود حضرت علیؓ نے عاجزی کی زندگی بسر کی۔ ہمیں بھی حصول علم میں سادہ زندگی بسر کرتے ہوئے حضرت کی پیروی کرنی چاہیے'۔ وائس چانسلر نے کہا کہ حضرت علیؓ اپنی شجاعت، علم، زہد، تقویٰ، سخاوت کے لیے ایک مثال ہیں۔ ان کے خطبات علم کا خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں'۔ مہمان مقرر، مولانا حبیب احمد الحسینی (بانی، الہدایہ فاؤنڈیشن) نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے لیے اعلان فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں'۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علیؓ کے بے شمار فضائل ومناقب تاریخی کتابوں میں منقول ہیں۔ہم آپ کو بتادیں کہ گزشتہ دو برسوں سے کورونا وبا کے سبب حضرت علیؓ کے یوم ولادت کے موقع پر تقریب کا اہتمام سرسید ہاؤس میں آن لائن کیا جا رہا ہے، ورنہ تقریب کا اہتمام Kennedy Auditorium میں کیا جاتا تھا جس میں طلبہ و طالبات کی خاصی تعداد سمیت ملازمین، علیگڑھ کے رہائشی بھی شرکت کرتے تھے۔



ہر برس حضرت علیؓ کے یوم ولادت پر مولانا آزاد لائبریری میں بھی حضرت علیؓ سے متعلق کتابوں سمیت حضرت علیؓ کے دست مبارک سے لکھا گیا قرآن مجید کا نسخہ کی شاندار نمائش کا اہتمام کیا جاتا تھا۔