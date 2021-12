مرکزی حکومت کی جانب سے لڑکیوں کی شادی کی عمر 18 سے 21 برس The age of marriage of girls is 18 to 21 years کرنے کی فیصلے سے کانگریس پارٹی متفق نہیں ہے۔ پارٹی کے قومی ترجمان اور سابق رکن پارلیمان پی ایل پنیا کا کہنا ہے کہ جب لڑکیاں 18 برس کی عمر میں اتنی سمجھدار ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ عوامی نمائندے کا انتخاب کر سکتی ہیں تو شادی کیوں نہیں

لڑکی 18 برس میں ووٹ دے سکتی ہے، تو شادی بھی کرسکتی ہے

کر سکتیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پر مواقع ختم ہونے کی بات کہنا غلط ہے۔

اترپردیش کے بارہ بنکی میں اپنی رہائش گاہ پر نامہ نگاروں کے سوال پر پی ایل پنیا نے کہا کہ مرکزی کابینہ نے لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے مگر اس پر کسی اسٹیک ہولڈر سے مشورہ نہیں کیا۔

انہوں نے کہا کہ جب حکومت پارلیمینٹ میں بل لیکر آئے گی تو اسے سلیکٹ کمیٹی کے پاس چرچہ کے لئے بھیجا جائے گا۔ اس وقت پارٹی اپنی تجاویز رکھے گی۔ لیکن جہاں تک میری رائے ہے کہ جب لڑکیاں 18 برس کی عمر میں ووٹ دیکر اپنے عوامی نمائندے کا انتخاب کر لیتی ہیں، تو لڑکیوں کی شادی کی عمر کو بڑھانے کی ضرورت کیا ہے۔

انھوں نے کہا کہ 18 برس میں لڑکی کی شادی سے ان کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں، کہنا غلط ہے۔