بھلے ہی انٹرنیٹ کی وجہ سے کتب بینی کا شوق رفتہ رفتہ کم ہونے لگا گیا ہے لیکن اس سب کے باوجود ہمارے سماج میں نوجوان نسل کے اندر ایسے چہرے بھی ہیں جو نہ صرف کتب بینی کو فروغ دینے کے لیے کتابیں پڑھ رہے ہیں بلکہ خود بھی کتابیں لکھ کر سماج کے تییں اپنی ذمہ داری ادا رہے ہیں۔



جموں و کشمیر کے اونتی پورہ کی رہنے والی 21 سالہ انابت جبار نے Life is a shadow نامی کتاب مرتب کر کے یہ بات ثابت کر دیا کہ لڑکیاں کسی بھی میدان میں لڑکوں سے کم نہیں ہے، انگریزی میں لکھی گئی اس کتاب کے اندر انابت جبار نے خواتین کو سماج میں درپیش مسائل کے حوالے سے بات کی ہے۔ Life Is A Shadow Written By Inabat Jabbar



ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں انابت نے کہا کہا دراصل یونیورسٹی میں سالانہ میگزین کے لیے مجھے کچھ لکھنے کو کہا گیا جسکے بعد میں نے ایک نظم تحریر کی اور پھر لکھنے کے حوالے سے گویا مجھے ایک تحریک ہی مل گئی جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں نے Life is a shadow نامی کتاب ترتیب دی اور جب کتاب منظر عام پر آئی تو مجھے ہر طرف سے پزیرائی ملی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میری کوششوں کا صلہ اس طرح ملے گا۔



انابت کے مطابق وہ برصغیر کے مایہ ناز شعراء مرزا غالب اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہیں اور وہ مستقبل میں بھی اچھی مصنف بننا چاہتی ہیں۔

خواتین کے درد کو زبان دینے والی کمسن مصنفہ انابت جبار

انابت کے مطابق ان کے والدین نے انہیں ہر موقع پر سپورٹ کیا، وہ چار بہنیں ہیں، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے لیکن اسکے باوجود والدین نے پڑھایا لکھایا اور ہر وقت اپنا دست شفقت سر پر رکھا۔



انہوں نے کہا کہ آج کل نوجوان نسل اپنے ذہن کا استعمال کیے بغیر ہی گوگل یا دیگر آن لاین ویب سائٹس سے پروجیکٹ مکمل کرتے ہیں جسکی وجہ سے ان کے ذہن کو گویا زنگ لگ جاتا ہے اور اسلیے آن لائن پڑھنے کے بجائے کتب بینی کا شوق پیدا کرنا چاہئے۔



انابت نے لڑکیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انھیں اپنے آپ کو ہرگز لڑکوں سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ آج کل کے دور میں وہ کسی بھی میدان میں لڑکوں سے کم نہیں ہیں اور انہیں چاہیے کہ اپنے اندرونی صلاحیتوں کو بروے کارلانے کے لیے آگے بڑھیں۔





وہیں انابت کی بہن غوثیہ نے بتایا کہ انابت نے کتاب لکھ کر نہ صرف اپنے والدین کا بلکہ پورے علاقے کا نام روشن کیا ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے، ہم اس کو ہمشہ سپورٹ کرتے رہیں گے-