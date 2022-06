.

Teen Drowns In Sea: ڈوبتے ہوئے طالب علم کی ویڈیو وائرل Published on: 6 minutes ago

چنئی کے ٹونڈیارپیٹ میں ایک طالب علم نے بغیر سوئمنگ کی جانکاری کے Without Knowing How To Swim سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ڈوبنے والے طالب علم کا دوست اس کی ویڈیو بناتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ویڈیو دیکھیں Classmate Smiling At A Friend Who Drowned